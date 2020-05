COVID-19: nuovi casi in forte calo, i guariti sopravanzano gli attualmente positivi

Sono 16 i nuovi casi di infezione da coronavirus contati nelle ultime ventiquattr’ore. Erano stati 8 i nuovi positivi martedì, e altri 8 quelli registrati lunedì 4 maggio. Complessivamente sono stati 49 i nuovi casi rilevati negli ultimi sette giorni, ortemente in calo rispetto alle settimane precedenti. Il numero totale di contagiati in Slovacchia sale a 1.445. Ad oggi di questi sono ancora malati in 613. Secondo la mediana mobile calcolata sugli ultimi sette giorni, il numero di nuovi casi di infezione è sceso a 4, lo stesso valore di alcuni giorni fa.

Nella giornata di mercoledì sono stati eseguiti 5.161 test; erano stati 4.742 il giorno prima e 2.060 quelli fatti lunedì. Fino ad oggi il numero di tamponi eseguiti sulla popolazione slovacca è arrivato a 109.767.

Finora 806 pazienti sono guariti e 26 persone sono morte. Di quest’ultime, 13 erano ospiti di una casa di riposo a Pezinok, e 3 provenivano da una casa di riposo a Martin.

Un totale di 162 pazienti in Slovacchia sono stati ricoverati in ospedale fino a mercoledì, di cui 57 con diagnosi confermata di Covid. Gli altri stanno aspettando i risultati del test. Quattro pazienti sono in terapia intensiva e uno collegato al ventilatore polmonare.

I contagi in Slovacchia hanno riguardato i due sessi in modo quasi perfettamente identico: finora i maschi infettati sono stati 719 (il 49,8%) e le femmine 726 (il 50,2%).

Il maggior numero dei pazienti si trova nella regione di Bratislava, 360 fino a mercoledì, seguita dalla regione di Košice (237), Žilina (188) e Prešov (175). Altri dettagli sulla .

