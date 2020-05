Io resto a casa – Parte IV – di Michaela Šebőková

Dopo le undici settimane a casa insistiamo con il medico per una visita a domicilio. Deve assolutamente venire a casa nostra e constatare, nero su bianco, che il nostro femore è già guarito. Ma lui, per ora, trova tutte le scuse del mondo per non dover passare.

Dice che c’è tanta gente a fare la fila davanti alla sala d’attesa, davanti l’ambulatorio. Perché adesso la sala d’attesa serve non per l’attesa stessa, ma solo per passare oltre, in ambulatorio, muniti di mascherina, guanti e copriscarpe. Una specie di limbo. Tutto l’ambiente viene di continuo disinfettato. Meno male che dopo due mesi il medico ha ricevuto la sua mascherina FFP2. Mica per niente, ma quella cucita a casa faceva un po’ pena.

In ogni caso, continua a raccontarci dei malati con febbre alta che ogni giorno andrebbe a visitare a casa. Il nostro femore non lo preoccupa per nulla, chissà perché! Ma noi, noi vogliamo finalmente uscire! Non l’hai sentito, caro Doc, che si è aperta la Fase 2? Tutti liberi, via, via via!

Acquisti online

Il periodo trascorso a casa ha dato i suoi frutti: la casa lucida come uno specchio, ogni cosa a posto, non la riconosco quasi. Tutto talmente pulito che anche il gatto ne è impressionato. Se per caso perde del pelo sulla poltrona, lo raccoglie con attenzione e lo porta nella spazzatura. Purtroppo continua a buttarlo nel bidoncino della plastica. Tutto quel pulito e brillante mi sta già dando sui nervi. Quasi quasi, visto che abbiamo una marea di tempo libero, potremmo considerare di fare una veloce imbiancatura… o forse no? – Dai, con quel femore rotto ti metti a tinteggiare? – Va be’, sarà per un’altra volta.

Costretti a casa, un po’ ovviamente per il femore, ma un pochettino anche perché crediamo nella filosofia del minor rischio, ci siamo scervellati non poco per garantire alla cambusa tutto il necessario.

Dite che è facile? Che basta ordinare online sul sito dei vari Conad, Despar, Alì, Famila, Eurospin, Lidl e così via, e la merce te la portano a casa in poche ore, come in pubblicità? “Prosciutto affettato fresco”, “L’insalata appena colta”? Sono delle invenzioni per chi ci vuole credere. Come “basta se clicchi qui e in mezz’ora ti portiamo la pizza a casa”, oppure “a casa tua è arrivata la fibra ottica!” Si scordano – e ho il sospetto che lo facciano di proposito – di aggiungere un piccolo e insignificante particolare: questi servizi non sono assolutamente disponibili in maggior parte della provincia.

Noi che abitiamo in campagna possiamo solo sognarci il tanto sfruttato biker che “con un clic ci porta la cena” o il camion del Supermercato che ci consegna “il pane appena sfornato”. Vivere in campagna ha tanti lati positivi. Se la cena non te la prepari a casa, al limite puoi uscire e andare in un ristorante o a prendere la pizza al taglio. Quando la porti a casa e la mangi, è bella fresca. Come appena tolta dal frigorifero. In ogni caso, i ristoranti e le pizzerie sono chiuse per COVID-19.

Noi qui in Pianura Padana siamo talmente persi nel mezzo alla natura, tra i campi e i colli, tra i vigneti, frutteti, asparagiaie e granoturco, che nemmeno i supermercati più rinomati ci trovano con il loro GPS. O è ciò che a casa mia credevamo fino al Giorno G.

Come dice il proverbio, Mater artium necessitas, la necessità aguzza l’ingegno. Così trovandoci con una quantità di tempo a disposizione, ci siamo buttati alla carica su tutti i motori di ricerca. Una carica inizialmente allegra, aggressiva. E furba. Poi perplessa. Infine disperata. Finché una carotina danzante non ha annunciato, sorridendo sullo schermo del nostro telefonino, il messaggio agognato: LA TUA ZONA È SERVITA. Il servizio c’è, e ha un costo. Ma per carità, in momenti come questi non staremo qui a parlare di costi. Importante è la salute.

Allora, che si aprano le danze! Metti nel carrello virtuale latte, uova, farina, non ti scordare patate, frutta, carne, dentifricio. Inserito tutto. Ho messo davvero tutto? Oddio, come possono essere 124 EUR e 25 centesimi? Va be’, ci fidiamo. Avanti con la scelta della consegna. Tra quattro giorni? Insomma, pensavo domani. D’accordo, su. Non è la fine del mondo. Vuoi pagare? Sì, sì, ma mi sono appena ricordata di non averci messo caffè e biscotti. Ma il telefonino mi sta minacciando, dice: SE NON PROCEDI CON IL PAGAMENTO, LA TUA SPESA VERRÀ CANCELLATA. Come, cancellata? Dovrò ripartire da capo? Sono due ore che sto stillando la lista, e cercando i prodotti disponibili! No no no, procediamo, ce la faremo fino alla prossima spesa senza caffè e senza biscotti. Avanti, avanti!

Così dopo quattro giorni ci portano a casa la prima spesa. Le borse a noi destinate occupano mezzo camion. Tutto bello, fresco, come appena colto. Siamo felici. Ora siamo sicuri di poter sopravvivere agli arresti domiciliari covidiani.

Ma non è tutto oro quel che luccica e non bisogna fidarsi troppo della allegra carotina danzante. Passate tre settimane e ricevuto tre consegne, all’improvviso scopriamo gli inganni. Della merce ordinata una parte non arriva. Ovviamente, non ce la fanno pagare, ma con i soldi sulla carta di credito non si possono cucinare le patate, o impastare il pane. Inoltre le consegne si cominciano a prolungare, fino a dover ordinare la merce con un mese di anticipo. Un mese intero! Ci sfiora il ricordo delle prime settimane di chiusura. Del senso di impotenza, di incapacità del cervello di comprendere appieno, di decidere il da farsi. Quando non si poteva ordinare niente di niente online perché i corrieri non servivano la nostra zona, adiacente a una delle “zone rosse”.

Però adesso la situazione è diversa. I corrieri sono ripartiti, e la vendita online è un mondo tutto a nostra disposizione.

Nell’arco di pochi giorni troviamo dei piccoli produttori che fanno al caso nostro. Un mulino per la farina, una macelleria per le carni a km 0, ortofrutta per la frutta e verdura. A casa ci arrivano prodotti locali, gustosi e a prezzo non diverso da quanto di solito spendevamo al supermercato. Abbiamo il vantaggio di poter comunicare con il produttore, di scegliere il taglio della carne o di farci consigliare un tipo di macinatura anziché un’altra. Certo nessun cielo è completamente senza nuvole. Come il fruttivendolo in vena di scherzi che ci ha portato, insieme ad altra merce, quei due peperoni come abbiamo chiesto: uno giallo e uno rosso. L’immagine non ha bisogno di commenti.

La sensazione nuova che personalmente ho scoperto, è quella che devono conoscere gli esploratori, o i ricercatori che per loro scelta vanno a vivere per lunghi periodi in posti inospitali e i viveri glieli buttano giù da un aereo. Dopo aver ritirato le dodici borse con la spesa dal nostro Supermercato della carotina danzante, una delle sensazioni più meravigliose era quella di aprire il tutto. Altroché gli acquisti da Zalando! Era come un’enorme festa di Natale. Ecco, i miei cereali! E le uova, meno male, è una settimana che voglio fare un dolce. E il formaggio! Lo yogurt! La mortadella! Quando trovo una vaschetta di gelato di cui mi ero già scordata di averla ordinata, mi metto quasi a piangere.

Abbiamo imparato a gestire le scorte. A pianificare il mangiare, a riutilizzare ancora meglio gli avanzi. Ci inventiamo delle ricette nuove, con gli ingredienti che ci scadono. Lo spreco è bandito.

E abbiamo imparato ancora una cosa. L’Italia è gremita di produttori che non vendono i loro prodotti alla grande distribuzione. Tante volte non li conosciamo e non li scopriamo se non per caso, perché non abbiamo tempo per fare le ricerche e le prove.

Che questo duro periodo sia un insegnamento per iniziare a servirci di più direttamente dai produttori. Non solo per supportare il mercato nazionale, ma anche perché i loro prodotti sono buoni, i prezzi giusti, le spedizioni veloci e sicure.

Le eccellenze del territorio devono essere giustamente conosciute. Aiutatemi a diffondere questo messaggio, grazie e a presto!

(Michaela Šebőková Vannini)

