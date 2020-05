Giovedì sera concerto live da Bratislava: Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý

In questi tempi di teatri e locali chiusi, tanti concerti si sono forzatamente trasferiti online. L’Istituto Slovacco di Roma informa frequentemente di iniziative che vedono interpreti slovacchi in azione, questa volta con una diretta streming del duo jazz Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý. Appuntamento domani giovedí 7 maggio 2020 a partire dalle ore 20:00 sulla Il duo si esibirà live dal centro culturale „Nová Cvernovka“ di Bratislava.

Il concerto si terrà nell’ambito del “ che offre un vasto programma dei concerti live anche nei tempi della quarantena! Il festival è organizzato dall’iniziativa culturale „ nata in risposta all’epidemia del coronavirus ai fini di supportare la cultura e gli artisti slovacchi. Per maggiorni informazioni su come è possibile supportare l’iniziativa: .

Cari amici, eccoci con un altro appuntamento online con la cultura slovacca! Gia domani, giovedí 7 maggio 2020 dalle ore…

Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý

Entrambi hanno studiato al Conservatorio di Jaroslav Ježek a Praga dove hanno cominciato ad esibirsi come duo musicale in vari jazz club rinomati come JazzDock, Reduta Jazz Club e U Malého Glena. Hanno vinto il premio del concorso „New Faces of Slovak Jazz competition“ e il premio „Scoperta del 2017“. Da quel momento si sono esibiti insieme a diversi artisti di fama mondiale come Stanley Clarke durante i Bratislava Jazz Days, Candy Dulfer durante il Bratislava City Sounds Festival e Naturally 7, come membri di Samuel Hošek Band.

Nell’autunno 2019 hanno vinto il concorso „Bratislava Jazz Days“ e hanno suonato con Dianne Reeves che li ha scelti come gruppo di supporto per il Bratislava City Sounds Festival. Nel dicembre 2019 hanno vinto il „Jazz Start Up contest“ e pubblicato il loro singolo „SKIES“. In gennaio 2020 hanno pubblicato il singolo „I WISH“ che fa parte del loro album in uscita „Sleepin With The Lights On“. In marzo 2020 sono stati proclamati finalisti della categoria „Scoperta del 2019“ del Premio musicale slovacco „Rádio_FM – Radio_Head Awards“ e hanno ricevuto il premio Advance Investments Foundation Award. Si sono esibiti a Parigi, a Bruxelles e al rinomato jazz festival „Jazz à cours et à jardins 2019“ a Lyon, in Francia. In Slovacchia si sono esibiti al Mikuláš Jazz Fest, Trnava Winter Jazz Fest e in tanti jazz clubs in tutto il paese. Attualmente stanno preparando nuova musica anche in collaborazione con il rinomato bassista B-Dub e altri musicisti di spicco slovacchi come Eugen Vizváry, Martin Valihora e David Hodek.

