Copernicus: l’aprile 2020 il più caldo mai registrato insieme a quello del 2016

Secondo il bollettino climatico mensile del (C3S), implementato dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts delle Commissione Europea, che riporta i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie, della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche.

«A livello globale, aprile 2020 ha registrato le stesse temperature di aprile 2016, il più caldo mai registrato. Le temperature sono state particolarmente al di sopra la media nell’Eurasia centrale e settentrionale e in alcune zone della Groenlandia e dell’Antartide, ma sensibilmente sotto la media in vaste aree del nord America. In Europa le temperature sono state molto al di sopra della media in diversi Paesi occidentali, ma al di sotto della media nelle zone a nord est».

📢April highlights from :

🌡️Globally, last month was on a par with the previous warmest April in our record (2016)

🌡️In Europe, well above average in some western countries, but below average in the northeast

