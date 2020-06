Coronavirus in quest’anno bisestile… rivisto 3 mesi dopo da un’angolatura speciale

Abbiamo voluto mettere assieme 3 poesie riferite al Coronavirus e al mese di marzo di quest’anno.

Irene Vella: “Era l’11 marzo 2020”

La prima è della poetessa Irene Vella, nata nel 1970, vive in provincia di Venezia. Scrittrice e giornalista, collabora con diverse riviste femminili (Vanity Fair, Donna Moderna, TuStyle…) È stata una delle protagoniste del programma «Donne» di Monica Leofreddi su Rai2 e inviata per il «Cristina Parodi Live» de La7. Ha scritto “era l’11 marzo 2020“, ispirata dalla pandemia di Coronavirus e da come la stessa ci ha cambiato la vita:

Era l’11 marzo 2020

Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più.

Ma la primavera non sapeva nulla.

Ed i fiori continuavano a sbocciare

Ed il sole a splendere

E tornavano le rondini

E il cielo si colorava di rosa e di blu

La mattina si impastava il pane e si informavano i ciambelloni

Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse

Era l’11 marzo 2020 i ragazzi studiavano connessi a discord

E nel pomeriggio immancabile l’appuntamento a tressette

Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa

Dopo poco chiusero tutto

Anche gli uffici

L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini

Perché non c’era più spazio per tutti negli ospedali

E la gente si ammalava

Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire

Era l’11 marzo del 2020 tutti furono messi in quarantena obbligatoria

I nonni le famiglie e anche i giovani

Allora la paura diventò reale

E le giornate sembravano tutte uguali

Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire

Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme

Di scrivere lasciando libera l’immaginazione

Di leggere volando con la fantasia

Ci fu chi imparò una nuova lingua

Chi si mise a studiare e chi riprese l’ultimo esame che mancava alla tesi

Chi capì di amare davvero separato dalla

vita

Chi smise di scendere a patti con l’ignoranza

Chi chiuse l’ufficio e aprì un’osteria con solo otto coperti

Chi lasciò la fidanzata per urlare al mondo il suo amore per il suo migliore amico

Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno

Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli affetti veri

L’anno in cui il mondo sembrò fermarsi

E l’economia andare a picco

Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti

E poi arrivò il giorno della liberazione

Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che l’emergenza era finita

E che il virus aveva perso

Che gli italiani tutti insieme avevano vinto

E allora uscimmo per strada

Con le lacrime agli occhi

Senza mascherine e guanti

Abbracciando il nostro vicino

Come fosse nostro fratello

E fu allora che arrivò l’estate

Perché la primavera non lo sapeva

Ed aveva continuato ad esserci

Nonostante tutto

Nonostante il virus

Nonostante la paura

Nonostante la morte

Perché la primavera non lo sapeva

Ed insegnò a tutti

La forza della vita.

Irene Vella

Pubblichiamo anche un video in cui la poesia di Irene Vella viene interpretata dalla bellissima voce di “Marilisa Protomastro“; il montaggio amatoriale di “Marco Filippetti” editato con “FinalCut“; la canzone “Primavera” è di “Ludovico Einaudi“:

Francesco Indrigo: “Domenica quindici marzo di quest’anno bisestile”

La seconda è dell’amico Francesco Indrigo, anche lui nato in provincia di Venezia, ma abitante in Friuli, già noto ai nostri lettori, anche lui colpito dal nuovo panorama urbano in tempo di Coronavirus

Domenica quindici marzo di quest’anno bisestile

Lo guardo bighellonare per la piazza deserta,

con la fronte accostata al vetro tiepido, a cercare

quel frammento di sole festivo. Non ci sono voci

e nemmeno rumori, solo un silenzio ovattato

sparso ovunque. Anche la casetta

delle cince tace, che pare inopportuno fischiettare.

Più in là, dall’altra parte del mondo,

il lamento di una sirena. Non ci sono parole

sicure, solamente una foschia di pensieri.

Oggi, domenica quindici marzo di quest’anno

bisestile, ho sedato le parole e il gatto

fa lo spaccone a voltolarsi nel mezzo

della piazza, a godersi le giornate del Coronavirus.

Francesco Indrigo

Domenia cuindis di Màrs di ‘stu an bisest

Lu vardi ciaminussȃ pa’ la plassa vueta,

cul sornèli poiàt tal veri clipùt, a ciatȃ

chel sclip di sorèli di fiesta. No ‘ndè vȏs

e nencia rumȏrs, doma un sidinès fonf

sparnissàt dapardut. Encia la ciasùta

da li’ parusulis a tas, ch’a no par bon fiscjutȃ.

Pì in nà, di cheatra banda dal mont,

il lambìc di ‘na sirèna. No ‘ndè peraulis

sigùris, doma un calighès di pinsièrs.

Vuei, domenia cuindis di Màrs di ‘stu an

bisest, ‘i ài cuietàt li’ peraulis e il giat

al fa il bulo a rondolàssi in-tal miez

da la plassa, a godisi li’ zornadis dal Coronavirus.

Francesco Indrigo

Kitty O’ Meara: “Guarire” ovvero “E la gente rimase a casa”

La terza è la poesia intitolata “Guarire” ovvero “E la gente rimase a casa” da alcuni attribuita erroneamente alla poetessa irlandese del 1800, quasi sconosciuta nel nostro Paese fino a poco tempo fa, ovvero “Kathleen O’Meara” – che l’avrebbe scritta durante la Peste – in realtà è di una poetessa contemporanea, Kitty O’Meara, un’insegnante del Wisconsin in pensione, che a metà marzo l’avrebbe pubblicata sul suo blog.

In realtà la poesia risulterebbe della poetessa sempre irlandese, ma vivente, che avrebbe tratto spunto nello scriverla dalla poesia di Irene Vella. Di seguito il testo della poesia e un video di Enrico Montesano che ne ha dato una lettura molto toccante.

“Guarire” ovvero “E la gente rimase a casa“

E la gente rimase a casa

E lesse libri e ascoltò

E si riposò e fece esercizi

E fece arte e giocò

E imparò nuovi modi di essere

E si fermò

E ascoltò più in profondità

Qualcuno meditava

Qualcuno pregava

Qualcuno ballava

Qualcuno incontrò la propria ombra

E la gente cominciò a pensare in modo differente

E la gente guarì.

E nell’assenza di gente che viveva

In modi ignoranti

Pericolosi

Senza senso e senza cuore,

Anche la terra cominciò a guarire

E quando il pericolo finì

E la gente si ritrovò

Si addolorarono per i morti

E fecero nuove scelte

E sognarono nuove visioni

E crearono nuovi modi di vivere

E guarirono completamente la terra

Così come erano guariti loro

Kitty O’ Meara

A tutti, ovviamente, i più meritati complimenti

