La Slovacchia contribuirà con 750.000 euro allo sviluppo del vaccino contro il COVID-19

La Slovacchia alla call lanciata dalla Commissione europea il 4 maggio per mobilitare fondi allo scopo di sviluppare un vaccino contro il COVID-19 e garantirne l’accesso a tutti coloro che ne hanno bisogno. «La Slovacchia sostiene la richiesta congiunta di intervento degli attori sanitari globali», ha dichiarato il ministro degli Esteri Ivan Korčok in occasione dell’evento internazionale dei donatori organizzato dalla Commissione europea e dall’Organizzazione mondiale della sanità. «Sono lieto che per la straordinaria importanza di questa azione e nel pieno rispetto della necessità di intensificare la lotta contro COVID-19 a livello globale, la Repubblica Slovacca abbia reagito attivamente e positivamente».

«Una pandemia è una sfida globale che richiede una risposta globale. Questa iniziativa fa parte di una risposta multilaterale alla lotta contro COVID-19 e si basa sugli impegni assunti dai leader dell’UE, del G20 e del G7», cui aderisce anche la Slovacchia, ha detto Korčok.

CV-19 hit us hard. We can defeat it by acting together. Happy to announce 🇸🇰 will contribute 750,000 EUR to pledging conference to support efforts to fund treatments. Together we can do this! — Ivan Korcok (@IvanKorcok)

L’obiettivo dell’evento online Coronavirus Global Response era la raccolta di fondi per un totale di 7,5 miliardi di euro allo scopo di finanziare una ricerca accelerata sui vaccini per la prevenzione e la cura di COVID-19. Obiettivo nel giro di poche ore. Tra i paesi donatori la Germania, che contribuirà al progetto con oltre mezzo miliardo, la Francia con 500 milioni di euro e l’Italia con 140 milioni. Vi partecipano anche paesi extraeuropei come Israele, Canada, Arabia Saudita e Australia, e fondazioni private come la Bill and Melinda Gates Foundation che darà 100 milioni di dollari. La Repubblica Ceca all’invito con altri 750.000 euro e lo stesso hanno fatto Polonia e Ungheria. Nel suo complesso, il gruppo Visegrad darà 3 milioni di euro.

(La Redazione)



Illustr. CC0