Fiore di Maggio di Fabio Concato (Angolo della poesia)

Tu che sei nata dove c’è sempre il sole

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare

E quel sole ce l’hai dentro il cuore

Sole di primavera

Su quello scoglio in maggio è nato un fiore E ti ricordi c’era il paese in festa

Tutti ubriachi di canzoni e di allegria

E pensavo che su quella sabbia

Forse sei nata tu

O a casa di mio fratello non ricordo più E ci hai visto su dal cielo

Ci hai trovato e piano sei venuta giù

Un passaggio da un gabbiano

Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu Ma che bel sogno era maggio e c’era caldo

Noi sulla spiaggia vuota ad aspettare

E tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano

Stammi vicino e tienimi la mano E ci hai visto su dal cielo… Fabio Concato

Questa canzone che ci permettiamo anche di annoverare fra le poesie, scritta nel 1984, è stata dedicata a sua figlia. Anche Fabio Concato non a caso è milanese: in questo triste periodo la redazione di Buongiorno Slovacchia si sente particolarmente vicina agli italiani e in particolare alle genti lombarde…