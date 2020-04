Corte costituzionale, respinti i ricorsi elettorali di PS – Spolu e Vlasť

La Corte costituzionale ha respinto i due appelli contro i risultati elettorali ufficiali del 29 febbraio scorso presentati dalla coalizione Progresívne Slovensko (PS) – Spolu e dal partito Vlasť (Patria), guidato da Štefan Harabin. Lo ha annunciato ieri la portavoce della Corte, Martina Ferencová. Le due formazioni politiche, che non hanno ricevuto un numero sufficiente di voti per entrare in Parlamento, hanno messo in dubbio la costituzionalità e legalità delle elezioni generali del 29 febbraio per il rinnovo del Consiglio Nazionale, chiedendo lo svolgimento di nuove elezioni.

La coalizione PS-Spolu ha ricevuto il 6,96% dei voti e non è riuscita a superare la barriera del 7% fissata per le coalizioni, mancando l’obiettivo per soli 926 voti. Nel ricorso presentato alla Corte costituzionale i due partiti hanno chiesto un riconteggio delle schede elettorali e un ricalcolo dei voti, esprimendo anche sospetti sul voto degli slovacchi all’estero. La mancata elezione di PS-Spolu è stata la più grande sorpresa di queste elezioni, insieme alla vittoria di OĽaNO di Igor Matovič. Per mesi PS-Spolu era stata data nei sondaggi come seconda formazione dopo i socialdemocratici di Smer-SD, con percentuali sempre in doppia cifra, dopo che l’anno scorso avevano ottenuto due traguardi ragguardevoli, l’elezione di Zuzana Čaputová a presidente della Repubblica e il successo alle europee, vinte con il 20%.

Anche la formazione politica guidata da Harabin non ha superato la barriera del 5% fissata per i partiti, e nemmeno il 3% che l’avrebbe titolata al finanziamento pubblico dei partiti. Vlasť, che ha preso solo il 2,93% dei voti, ha contestato un «conteggio deliberatamente errato dei voti e la manipolazione delle schede elettorali», che avrebbero danneggiato il partito. La Corte costituzionale ha respinto le accuse della coalizione PS / Spolu in merito all’incostituzionalità e all’illegalità del processo elettorale dichiarandole infondate, come annunciato dal presidente della Corte Ivan Fiačan. Per quanto riguarda Vlasť, il ricorso è stato definito «manifestamente infondato»: il partito non ha fornito prove o indicazioni credibili per dimostrare un risultato elettorale diverso da quello registrato nel verbale della Commissione statale per le elezioni, ha affermato Fiačan.

(Red)

Nella foto ( ): i due leader di PS e Spolu, oggi entrambi dimissionari