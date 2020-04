Incontri con Marína: …vi presento un grandissimo Chef !

Il Maggio, tempo dell’amore,

tempo per feste da ballo, per le feste in giardino e matrimoni…

In Slovacchia in passato esisteva la tradizione che la sera prima del 1° maggio gli scapoli costruivano “i maggi”, cioè alberi decorati con nastri colorati, e li “impiantavano” proprio di fronte alle case delle ragazze non maritate. La tradizione di costruire il “maggio” continua anche oggi, ma in una forma leggermente diversa. Di solito viene costruito solo un “maggio”, che viene posizionato al centro del villaggio. Va detto che si tratta di un’impresa difficile, perché l’albero decorato di solito misura circa 10 metri. Tutto questo si svolge con accompagnamento di gruppi folkloristici del luogo. “Il maggio” dà inizio alla stagione delle feste e dell’allegria, che continua per tutta l’estate. Non sappiamo ancora se “i maggi” quest’anno saranno costruiti, ma sappiamo che tutti i bar, caffetterie, pasticcerie e ristoranti si stanno già preparando ad aprire terrazze e giardini per i loro clienti, per usarli anche per le feste in giardino e per organizzare matrimoni. In tali attività sarà impegnato anche lo staff del ristorante Afrodita, e io sono felice di presentarvi il suo proprietario.



LO CHEF DEL CASTELLO

Oggi Marína intervista Marián Filo,

titolare e Chef del TOP ristorante .

Marián Filo è uno dei migliori chef slovacchi. Ha cucinato per la regina Beatrix dei Paesi Bassi e per re Harald V di Norvegia, per il granduca Henri e per la regina britannica Elisabetta II, per Maria Teresa di Lussemburgo, per Ban Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite e molti presidenti di vari paesi. Durante il Summit di Bratislava, sotto la sua “bacchetta di direttore d’orchestra” si è tenuto un banchetto di gala per ventisette rappresentanti dell’Unione Europea. Con la sua arte lo Chef è riuscito ad incantare il ristorante stellato Michelin dell’InterContinental Marseille – Hotel Dieu a 5 stelle di Marsiglia. Lionel Levy, lo chef con le stelle Michelin, ha affermato che se il premio Michelin si tenesse in Slovacchia il signor Filo avrebbe da tanto tempo almeno due stelle.

Marián Filo è giustamente definito il leader della gastronomia slovacca, poiché è stato il primo chef ad adottare un concetto imprenditoriale della gastronomia, il che significa che è chef e proprietario allo stesso tempo.

Ha avviato la sua attività imprenditoriale nel 1994 con l’apertura del ristorante “Reštaurácia Afrodita” nella città di Partizánske, dove è diventato subito noto per la sua eccellenza in cucina e nei servizi. Nel 2005 ha deciso di trasferire il ristorante a Čereňany, in un castello di epoca rinascimentale (dell’anno 1460), che è riuscito a comprare e ristrutturare.

Ogni volta che sono in Slovacchia non manco mai una visita al ristorante Afrodite. Non solo perché conosco i proprietari, ma anche perché il castello, con la preziosa cantina di vini, con il club del cognac ed un giardino pittoresco, è veramente il posto della “gastronomia sperimentale”. Questo è un luogo per matrimoni da favola, concerti, mostre meravigliose e indimenticabili feste in giardino. Tuttavia, dietro a questa bellezza c’è molto lavoro. Ho deciso di presentarvi il signor Filo da un lato particolare, così come lo conoscono i suoi amici. Ho preparato alcune domande e l’ho chiamato…

Marián, mi ricordo di quando sognavi il tuo ristorante e il tuo castello, quando lavoravi con tua madre in Duchonka. Sono passati molti anni da allora, e sono molto contenta che il tuo sogno sia diventato realtà. Il tuo sogno si è arricchito anche di una bella famiglia. Come sono stati i tuoi inizi?

«Mi sono formato come cuoco e cameriere e ho completato i miei studi con il diploma di maturità della scuola superiore. Hai ragione, ho iniziato a lavorare nei dintorni di Topoľčany, ma nel giro di breve sono andato a lavorare in Germania. Ho acquisito molta esperienza nel ristorante del piccolo ma raffinato Hotel Meinaublick, situato sulla sponda tedesca del Lago di Costanza. Lì ho migliorato la mia carriera di chef. I miei datori di lavoro e colleghi di quei tempi mi hanno insegnato a lavorare con materie prime di alta qualità, infondendomi precisione e ambizione. Un grande esempio per me è stato lo chef Anton Bohuš di Topoľčany, che ha vinto “l’oro” della cucina a Francoforte. I miei inizi imprenditoriali sono partiti letteralmente dal nulla. Una volta tornato a casa, al denaro risparmiato ho aggiunto centoventimila corone prese in prestito da mio cognato e ho aperto il ristorante “Reštaurácia Afrodita” a Partizánske. Più tardi, insieme a mia moglie Beáta, abbiamo trasferito il nostro ristorante nel castello di Čereňany e al nostro lavoro abbiamo aggiunto l’attività alberghiera. Mia moglie è laureata in economia, ed è lei che si occupa della contabilità delle nostre attività».

Insieme con tua moglie sei riuscito a creare un ambiente meraviglioso di cui ti occupi con amore. Impieghi un gran numero di dipendenti, ma anche loro devono essere curati. Il ristorante “Reštaurácia Afrodita” è noto, oltre che per l’eccellente cucina e per l’ambiente incantevole, anche perché sa piacevolmente intrattenere i suoi clienti. Tutto questo avviene anche per mezzo di uno staff veramente soddisfatto. Come ci sei riuscito?

«Un buon ristoratore e uno chef non devono sottovalutare un apprendista. Una volta pensavo che quando avessi fatto abbastanza soldi avrei pagato solo i migliori chef e camerieri. Mi sbagliavo. Ho dovuto educare il personale, e continuo a farlo. Se assumo dieci apprendisti, in tre anni ne ho due, forse tre capaci, che un giorno possono diventare eccellenti. Sono quegli Chef che osservano ogni mio passo, il mio gesto e il movimento della mia mano, vogliono vedere tutti gli ingredienti che uso durante la cottura e come sistemo il cibo in un piatto. E il cameriere… quello deve guardarsi intorno, deve ricordare i nomi degli ospiti e dopo un po’ sa quando arrivano e cosa gli piace mangiare e bere, aiuta l’ospite a togliersi il cappotto, gli sposta la sedia e lo si vede spazzare le scale dalle foglie cadute dagli alberi. Sono molto contento di essere già riuscito a far crescere alcuni di loro ed alcuni sono anche rimasti con me».

Come viene cucinato un cibo delizioso?

«La base è che dobbiamo capire che siamo in grado di creare un’opera d’arte anche da un cibo comune. Anche se fossero dei semplici “bryndzové halušky” (gnocchi di patate con il formaggio tipico slovacco “bryndza”), che potrebbero sembrare noiosi agli ospiti stranieri, quando li serviamo con una bistecca con cipolla croccante e dopo che flambiamo questa pietanza proprio di fronte agli ospiti e la serviamo in ciotole di legno, immediatamente quel piatto assume un aspetto diverso. Il cibo deve essere uno spettacolo che affascina l’ospite!».

È vero che nella tua cucina usi tanti ingredienti della tua fattoria?

«Siamo letteralmente orgogliosi di poter preparare per i nostri ospiti cibi ben curati, con ingredienti locali o regioni limitrofe. Da alcuni anni, oltre al ristorante e all’albergo, abbiamo creato anche una fattoria, in cui ci occupiamo di allevare trote, bestiame e pollame, così possiamo preparare dei cibi veramente genuini. Mia moglie coltiva erbe aromatiche e piante speciali da cucina… le verdure le abbiamo dal nostro orto… E i porcini? Quelli li andiamo a raccogliere nei boschi della montagna vicina, “Strážovské vrchy”. Allo stesso modo, i caprioli e la fauna selvatica provengono dalle nostre foreste slovacche. Questo è il minimo che facciamo per i nostri ospiti. Seguo il motto: ‘quello che mangia la mia famiglia, il mio ospite mangerà!‘».

Quindi eccoci qui. Offri ai tuoi ospiti piatti raffinati e ben preparati, letteralmente servi sul piatto una meravigliosa opera d’arte. Che cosa mangi a casa, e chi cucina a casa tua?

«Ogni cucina fatta con amore e ingredienti di qualità dovrebbe essere buona. Ai miei ospiti servo i pasti che piacciono anche a me. Il cibo è il biglietto da visita dello chef, sotto tutti gli aspetti. Personalmente, mi piace molto la cucina casalinga ed è mia moglie che cucina a casa. Devo ammetterlo, la sua cucina è eccellente».

Il mondo intero sta combattendo contro il coronavirus che ha cambiato le nostre vite. In che modo ha toccato questo evento la tua famiglia?

«In termini di misure per prevenire la diffusione del coronavirus, abbiamo chiuso il nostro castello il 18 marzo 2020 e i nostri impiegati sono rimasti a casa. Con la graduale riapertura siamo stati in grado di rendere disponibile l’accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti. Nelle circostanze attuali siamo impegnati nella pulizia e manutenzione della casa padronale con il parco, non escludendo i nostri pavoni, gli uccelli e animali che abbiamo nel parco, ma anche nella nostra fattoria. Mia moglie si è concentrata sulla contabilità delle nostre attività commerciali. Io sono in questo momento in giardino e sto piantando le fragole. Mi dispiace per quello che è accaduto in Italia, è terribile quello che sta succedendo nel mondo. Dobbiamo sopportarlo. Marína, nelle nostre vite siamo stati in grado di sopportare tante cose, faremo anche questo, dobbiamo farcela. Di recente il governo della Repubblica Slovacca ha rilasciato un nuovo decreto con le nuove misure adottate sull’apertura graduale delle attività commerciali suddivisa in quattro fasi. Noi facciamo parte della fase 2, e prevediamo di iniziare l’apertura almeno parziale in pochi giorni, inizieremo con l’apertura della terrazza e continueremo a riaprire tutto un po’ alla volta. Ci fa piacere che la situazione stia migliorando… naturalmente dovremo seguire le regole già in atto, come la distanza di due metri, la disinfezione delle mani, la ventilazione dei locali, tende, servizi igienico-sanitari e una sola persona ogni 25 metri quadrati. Tuttavia, non ho idea di come funzionerà tutto nella realtà… ma una cosa so, che possiamo adattarci alla situazione e ognuno dei nostri clienti sarà pienamente soddisfatto.

Riteniamo che questo periodo difficile passerà rapidamente, quali sono i tuoi piani per il futuro?

«Intendo continuare a gestire la nostra azienda, come facciamo da 26 anni, e voglio mantenere il suo buon nome, perché quello è facile da perdere ma difficile da recuperare. Tutti noi del castello faremo del nostro meglio per soddisfare il maggior numero possibile di clienti. Auguro buona salute a tutti noi, voglio vivere con mia moglie per molti altri anni in un matrimonio armonioso e avere tempo anche per nostra figlia».

Marián, ti ringrazio per l’intervista e auguro ogni bene a te e alla tua famiglia ed a tutti voi del castello.

Cari amici, vi auguro una buona lettura, e non vi scordate:

Abbiate cura di voi,

vostra Marína

(Marína Hostačná)

Foto: ©Kaštieľ Čereňany, ©Igor Králik

©MHG AGENCY, ©Dušan Kríštek

Caricatura di Marína: ©Viktor Csiba/ ©MHG AGENCY