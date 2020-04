Bilecová ha chiesto di lasciare l’incarico al ministero, il governo la accontenta

Martedì il governo ha sollevato, con efficacia dal 10 maggio, Anna Bilecová dall’incarico di segretario generale del ministero degli Interni, che aveva chiesto al ministro Roman Mikulec (OLaNO) di sostituirla dopo le accuse di corruzione pubblicate sui media la scorsa settimana. «Mi rifiuto di continuare a essere il bersaglio di un linciaggio pubblico senza prove», ha detto Anna Bilecová il sito del ministero. Il ministro Mikulec ha dichiarato di aver accettato la richiesta di Bilecová e di averne apprezzato la decisione, che aiuterà a rasserenare l’atmosfera che era stata ammorbata dai dubbi sul passato dalla donna. Bilecová era stata nominata dal nuovo governo il 25 marzo 2020.

Il quotidiano Sme aveva scritto di legami di Bilecová con Ladislav P., accusato in diversi procedimenti penali, che aveva raccontato agli inquirenti di come Bilecová avrebbe manipolato delle ispezioni fiscali su società sospette di frodi quando era a capo del dipartimento ispettivo dell’autorità fiscale di Michalovce (regione di Košice). La questione riguarda una trama di frodi carosello per oltre 70 milioni di euro di mancati introiti per lo Stato in cui sono state coinvolte più di 100 aziende tra il 2007 e il 2011. Un imputato di rilievo nel caso ha dichiarato che la funzionaria avrebbe accettato tangenti in cambio di finti controlli. Bilecová ha respinto le accuse e si è offerta di sottoporsi volontariamente al poligrafo (la macchina della verità), e ha ricevuto il sostegno del segretario di Stato agli Interni Lukáš Kyselica.

