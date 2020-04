Pendolari: per entrare in Slovacchia non servirà il certificato no-Covid

Visto il notevole miglioramento della situazione epidemiologica negli ultimi giorni in Slovacchia e nei paesi circostanti (in particolare Repubblica Ceca, Austria e Ungheria), l’unità di crisi centrale ha deciso che i pendolari che vivono all’estero nella fascia entro 30 km dal confine quando attraversano il valico di frontiera. Come ha dichiarato ieri il direttore sanitario della Slovacchia Ján Mikas, potranno inoltre attraversare il confine insieme ai loro figli e i familiari non ancora maggiorenni.

Saranno intanto esentati dalla quarantena in strutture statali gli operatori sanitari e gli assistenti sanitari che lavorano in Repubblica Ceca (Moravia meridionale, Zlín, Moravia-Slesia, regione di Olomouc), nonché in Austria (negli stati federali di Vienna, Bassa Austria e Burgenland). Questo vale per le persone che hanno residenza permanente o temporanea nella Repubblica Slovacca e dispongono di un certificato del datore di lavoro, che dovranno tuttavia dal 1° maggio mostrare un test negativo al COVID-19 non più vecchio di 96 ore.

Alcuni giorni fa, quando la situazione era diversa, era stata decisa per i pendolari la necessità del certificato Covid-negativo per l’ingresso nel paese.

(Red)

Illustr. CC0