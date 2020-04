Provvedimenti coronavirus: sussidi SOS per gli atipici e detassazione per gli autonomi

Con il consiglio dei ministri di ieri il governo ha messo mano ad alcune modifiche ai provvedimenti economici per mitigare la crisi provocata da COVID-19.

Tra le altre cose, ha introdotto i cosiddetti sussidi SOS per le persone che lavorano non come dipendenti ma, ad esempio, con un accordo di lavoro atipico. Come il ministro del Lavoro Milan Krajniak (Sme Rodina), queste persone possono chiedere una sovvenzione pari a 210 euro al mese, valida per coloro che non hanno avuto entrate dal 12 marzo, cioè da quando il governo ha imposto la chiusura di numerose attività, o che non hanno entrate per il mese di aprile. Il sistema di contributi dovrebbe essere pronto entro la fine di questa settimana, e dalla prossima sarà possibile fare le domande di metà sussidio per marzo e di un sussidio completo per aprile.

Il governo ha anche approvato una proposta del ministro delle Finanze per detassare i contributi per i lavoratori autonomi (SZČO) che hanno dovuto chiudere l’attività per le disposizioni governative o hanno avuto un forte calo degli introiti causa coronavirus. I sussidi “Prvá pomoc” per loro per il mantenimento dell’occupazione (in base a questa tabella) ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi. Lo il ministro Heger ieri sottolineando si tratta di una eccezione alla normativa che impone di assoggettare all’imposta sui redditi tali contributi. Il ministero preparerà le necessarie modifiche legislative. Nemmenno i contributi già versati dallo Stato saranno tassati, ha detto il ministro del lavoro Milan Krajniak. Vale a dire che nel fare le domande per l’aiuto per aprile, nel calcolare le minori entrate i soggetti richiedenti non dovranno indicare quanto già incassato per marzo. Le aziende hanno già ricevuto circa 7 milioni di euro come contributi per circa 60.000 dipendenti e ditte individuali.

(Red)

Foto cocoparisienne CC0