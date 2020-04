COVID-19: nuovo record di tamponi, solo 7 i nuovi casi. In calo il numero di malati

Come riporta il sito governativo www.korona.gov.sk, in Slovacchia ieri sono stati esaminati 5.472 tamponi, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Di questi, solo 7 sono risultati positivi ieri, portando a 1.391 il totale delle persone contagiate nel paese. Solo 24 i casi registrati negli ultimi quattro giorni.

Mentre il numero degli attualmente positivi scende a 885, contro i 941 di ieri. Finora sono stati effettuati 81.338 test per COVID-19 in Slovacchia.

Altre due persone sono morte ieri. Il numero di decessi per COVID-19 è quindi aumentato a 22. Di loro, 15 erano ospiti di residenze per anziani (DSS), 13 in una struttura di Pezinok e 2 di una a Martin.

Sono intanto guarite altre 61 persone, e ora sono 484 coloro che si sono ripresi dalla malattia.

Sono 180 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 53 con diagnosi confermata di coronavirus e gli altri con sintomi in attesa dei risultati dei test. Ci sono 8 persone nei reparti di terapia intensiva, nessuno dei quali necessita di ventilazione polmonare.

(Red)

Foto MZ SR