Borse per soggiorni in Slovacchia, domande fino al 18 maggio 2020

Rimane ancora aperto, fino al 18 maggio, il bando per soggiorni di studio in Slovacchia per l’anno accademico 2020/2021 del Programma nazionale di borse di studio. Inizialmente prevista , la scadenza per le domande online è stata posticipata al 18 maggio 2020, entro le 16:00, a causa della situazione attuale dovuta alla pandemia. Sono inoltre state modificate le condizioni per la presentazione delle domande.

Il bando è valido per studenti internazionali (2 ° livello di istruzione superiore) per 1-2 semestri, per dottorandi e per insegnanti universitari, ricercatori e artisti per un periodo di 1-10 mesi.

L’inizio del soggiorno di studio è previsto come segue:

studenti: la prima data di inizio del soggiorno è il 1 settembre 2020; l’ultima data di inizio del soggiorno è il 1 aprile 2021.

dottorandi, docenti universitari, ricercatori e artisti: la prima data di inizio del soggiorno è il 1 settembre 2020; l’ultima data di inizio del soggiorno è il 31 agosto 2021.

Le domande sono accettate solamente con l’invio online, e vengono introdotte le possibilità di accettare documenti alternativi a quelli richiesti in circostanze straordinarie dovute a forza maggiore, e sempre per cause di forza maggiore si potrà concedere borse di studio a candidati che altrimenti non sarebbero ammissibili. Tali circostanze eccezionali vanno debitamente descritte nella domanda, pena la non ammissione.

Vedere le informazioni sul sito stipendia.sk: , .

Oppure scrivere a ondrej.aradsky@saia.sk

(Fonte Istituto Slovacco a Roma)

Illustr. geralt CC0