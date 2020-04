D4R7, il ministro vuole la rimozione dei materiali contaminati

Il ministro dei Trasporti e costruzioni Andrej Doležal (Sme Rodina) ha detto venerdì che la rimozione del terreno contaminato dal terrapieno della sezione di autostrada D4 nei pressi del villaggio di Jarovce. Già alla fine della scorsa legislatura test approfonditi effettuati dal ministero, in veste di autorità speciale per le autostrade e superstrade, che la sezione di 1,3 km della tangenziale di Bratislava da Jarovce a Ivanka pri Dunaj è stata realizzata con materiali di risulta che contengono amianto. Si riteneva dunque probabile che il consorzio D4R7 Construction, responsabile dei lavori di costruzione per il concessionario Zero Bypass Ltd., dovrà smantellare e ricostruire la sezione autostradale a proprie spese. Il consorzio che ha vinto la concessione è composto dalla spagnola Cintra, capofila, dal gruppo finanziario australiano Macquarie Capital e dalla società di costruzioni austriaca PORR AG. Mentre nel principale appaltatore D4R7 Construction i soci sono Ferrovial Agroman, gruppo spagnolo che controlla Cintra, e la società austriaca Porr Bau.

Doležal ha affermato che non vede altra soluzione, e si aspetta che l’autorità speciale per l’edilizia decida per questa soluzione entro il termine ultimo del 15 maggio. Il ministro ha anche detto che ordinerà inoltre un audit ambientale in altre parti della D4R7, in quanto esiste il “serio sospetto” che nel terrapieno della futura tangenziale sia stata nascosta una certa quantità di rifiuti inquinati. I risultati di 60 carotaggi sull’argine della futura autostrada hanno confermato la presenza di rifiuti pericolosi e illegali.

Secondo il ministro, la rimozione della sezione difettosa di strada dovrà probabilmente avvenire con accorgimenti speciali a causa della presenza di rifiuti pericolosi. Non è chiaro quando questa operazione potrebbe essere portata a termine e di quanto la costruzione della tangenziale sarà rimandata. Il ministro ha ricordato che la ditta concessionaria ha avuto quasi un anno per rimediare, e non ha escluso la possibilità che la controversia debba essere risolta da un tribunale arbitrale.

(Red)

Foto mindop.sk

Sotto: tratto D4 vicino Ivanka

(D4R7.com)