Turismo, si ritorna al passato: il governo vuole ripristinare l’ente nazionale di promozione

Il nuovo governo intende riattivare l’Agenzia slovacca del turismo (SACR), che, sembra, dovrà operare sul modello dell’Österreich Werbung, l’ente turistico dell’Austria. Lo si ricava dalla dichiarazione programmatica del governo per la legislatura 2020-24 attualmente in discussione in Parlamento. Il bilancio dell’agenzia sarà finanziato dal bilancio statale e dalle risorse degli imprenditori che beneficiano direttamente o indirettamente delle entrate del turismo. E la partecipazione finanziaria del settore privato dovrebbe garantire, secondo la coalizione si maggioranza, una spesa di fondi pubblici e un legame diretto tra SACR e l’industria del turismo che l’ente è chiamato a promuovere.

Dopo l’abolizione nel 2016 dell’Agenzia per il turismo, una mossa dell’ex ministro dei Trasporti Árpád Érsek (Most-Híd), che ne incorporò le funioni nelle strutture del ministero, ad occuparsi di promozione turistica sono oggi 7 organizzazioni regionali e 37 sub-regionali. Il ripristino dell’ente nazionale è stato ripetutamente richiesto in questi anni dall’Associazione slovacca per il turismo (ZCR) e dall’Associazione slovacca delle agenzie di viaggio (SACKA).

Compito di SACR sarà la mappatura e l’analisi approfondita delle strutture turistiche in Slovacchia e la promozione sui mercati esteri importanti per il turismo slovacco. Mercati che saranno accortamente analizzati e indirizzati. SACR dovrebbe anche aiutare gli imprenditori del turismo per adattare la loro offerta alle esigenze dei turisti da diverse parti del mondo. A gestire l’agenzia saranno chiamati professionisti del marketing e delle pubbliche relazioni, dice il programma del governo, che presuppone di garantire la presentazione della Slovacchia come destinazione attraente per vacanze e congressi. Secondo il programma del governo, SACR avrà inoltre il potere contrattuale di negoziare con i tour operator stranieri al momento di concludere contratti commerciali in fiere turistiche internazionali a beneficio degli imprenditori slovacchi nel settore del turismo, un fatto questo che secondo le critiche rappresenta una incomprensibile intrusione in un campo che non gli compete e potrebbe dare adito a sospetti di corruzione. Il lavoro di SACR dovrebbe limitarsi a quello istituzionale di promozione della Slovacchia come destinazione turistica.

In tempi di coronavirus, la scorsa settimana il ministero dei Trasporti ha discusso con i rappresentanti delle organizzazioni turistiche regionali le possibilità di aiutare il turismo in Slovacchia, oggi colpito duramente dalla pandemia. L’incontro, guidato dal segretario di Stato Katarína Bruncková, ha visto il ministero ben consapevole della gravità della situazione per un settore dove le piccole e micro imprese, spesso famigliari, sono la grande maggioranza. Dunque è stato consentito alle organizzazioni turistiche regionali e subregionali, che hanno già presentato progetti per ottenere sussidi per quest’anno, di elaborare le domande di sussidio e di tener conto dell’attuale sviluppo della crisi. Tali organizzazioni deputate al sostegno del turismo a livello locale hanno espresso gradimento e durante la riunione hanno portato sul tavolo di discussinoe questioni pratiche come la flessibilità nell’istituzione del sistema di sussidi e le decisioni da prendere per lo sviluppo del turismo in futuro.

Sempre Katarína Bruncková, che si occupa delle questioni del turismo all’interno del ministero, ha partecipato oggi a una videoconferenza di 27 ministri e sottosegretari dell’UE sul tema della crisi del settore causata dalla pandemia. I rappresentanti dei paesi UE hanno concordato che il salvataggio del turismo deve essere coordinato in tutta l’Unione europea. Da un lato si deve evitare il fallimento delle agenzie di viaggio e dei tour operator, ma vanno contemporaneamente protetti anche i loro clienti, i consumatori che hanno già pagato per vacanze che non hanno potuto effettuare. Bruncková ha portato alla videoconferenza l’opinione del ministero sul fatto che la forma del meccanismo di salvataggio deve essere uniforme in tutta l’UE.

