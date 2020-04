Aeroporto di Bratislava formalmente chiuso fino al 30 aprile, ma è probabile rinvio

L’aeroporto internazionale M.R. Štefánik di Bratislava, che è stato chiuso per disposizione governativa dal 13 marzo, norma inizialmente valida per due settimane e poi prorogata due settimane alla volte fino alla fine di aprile, non pensa che potrà riaprire le attività con la ripresa dei voli civili dal 1° maggio. In questo periodo lo scalo accoglie solo i voli di rimpatrio degli slovacchi e i velivoli che trasportano materiali sanitari e di emergenza. Ad esempio, l’altro ieri è partito da Bratislava un volo governativo per la Svezia, da cui sono stati rimpatriati 183 cittadini trasferiti poi nei centri statali di quarantena dove attendono di essere sottoposti al test per il Covid-19, e sono atterrati due aeromobili dalla Cina che trasportavano dispositivi sanitari. Nella foto, ripresa dalla webcam dell’aeroporto, la situazione questa mattina allo scalo con alcuni aerei parcheggiati sulla pista, che sono fermi da settimane.

In molti stati, inclusa la Slovacchia, l’ingresso agli stranieri è vietato o ridotto al minimo. Secondo la società aeroportuale, malgrado l’attuale divieto scada il 30 aprile, è presumibile che di due settimane, e forse anche oltre. Nel frattempo alcuni vettori – Wizz Air, Ryanair, flydubai e Pobeda – hanno iniziato a vendere biglietti da e per Bratislava per l’inizio, metà, fine maggio e inizio giugno, ma non è chiaro al momento se questi voli potranno effettuarsi. In questo caso i vettori dovranno avvertire i passeggeri della situazione.

