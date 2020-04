Provvedimenti per i datori di lavoro per chiusura delle attività commerciali

CHIUSURA OBBLIGATORIA DI BAR, RISTORANTI, NEGOZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE A SEGUITO COVID-19:

I datori di lavoro che hanno dovuto chiudere i punti di vendita (o produzioni) in base ai provvedimenti di legge quindi per decisione dello stato (ristoranti, bar, punti di vendita nei centri commerciali) per almeno 15 giorni non dovranno versare i contributi sociali (la parte a carico del datore di lavoro – non quindi la parte trattenuta sui salari dei dipendenti) per il mese di aprile 2020.

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CHE NON HANNO DOVUTO CHIUDERE PER EFFETTO DI PROVVEDIMENTI DELLO STATO MA CHE HANNO AVUTO DANNI DALLA PANDEMIA:

Stipendi:

Il datore di lavoro che riesca a dimostrare la diminuzione del volume d’affari, e la conseguente diminuzione dei ricavi, può chiedere aiuto allo Stato per la copertura degli stipendi per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Ci sono due possibilità per poter richiedere aiuto (una volta scelto uno, non si può più cambiare):

Pagamento dell’ 80% dello stipendio del dipendente da parte dello Stato per tutto il periodo; in questo caso il limite massimo di aiuto mensile è di 880 euro.

oppure

Pagamento dello stipendio del dipendente da parte dello Stato utilizzando il seguente prospetto di conteggio di diminuzione dei ricavi:

Conteggio per marzo 2020 Conteggio per aprile e maggio 2020 Diminuzione dei ricavi Importo dell’aiuto Diminuzione dei ricavi Importo dell’aiuto meno di 10% 0,00 € meno di 20% 0,00 € 10% – 19,99% 90,00 € 20% – 39,99% 180,00 € 20% – 29,99% 150,00 € 40% – 59,99% 300,00 € 30% – 39,99% 210,00 € 60% – 79,99% 420,00 € 40% o più 270,00 € 80% o più 540,00 €

Per dichiarare la diminuzione degli incassi ci sono 3 possibilità:

Confrontando il mese dichiarato rispetto allo stesso mese del 2019 (per esempio aprile 2020 con aprile 2019) Confrontando il mese dichiarato rispetto la media dei ricavi mensili del 2019 (per esempio aprile 2020 con totale del 2019 diviso 12) Confrontando il mese dichiarato rispetto al mese di febbraio 2020 –questa possibilità può essere utilizzata dalle società alle quali l’attività è iniziata nel 2019 e quindi la società non era attiva tutto l’anno precedente. Vale anche per le società che hanno iniziato l’attività prima del 01.02.2020

Questo aiuto da parte dello stato si può richiedere solo per i dipendenti che non potevano lavorare per causa del datore di lavoro con un minimo del 50% del mese. Questo vuol dire che per i dipendenti che non hanno consumato le ferie o per caso di malattia o congedo familiare non avendo lavorato più del 50% dell´orario dovuto.

Tomáš Mesároš