Crisi alimentari, ne sono colpite 135 milioni di persone nel mondo

La rete mondiale contro le crisi alimentari, un’alleanza internazionale di agenzie delle Nazioni Unite, governative e non governative di cui fa parte anche l’Unione Europea, ha pubblicato questa settimana l’edizione 2020 della relazione annuale mondiale sulle crisi alimentari.

Secondo la relazione, a fine 2019 oltre 135 milioni di persone in 55 paesi e territori erano in una situazione di insicurezza alimentare grave e avevano bisogno di aiuti di emergenza. Inoltre, più di 183 milioni di persone si trovavano in una situazione di sicurezza alimentare precaria, con un forte rischio di precipitare nell’insicurezza alimentare grave in caso di shock aggiuntivi, il che è particolarmente preoccupante tenuto conto dell’evoluzione prevista della pandemia di coronavirus.

Sempre a fine 2019, 17 milioni di bambini nel mondo soffrivano di deperimento a causa di malnutrizione acuta e 75 milioni di bambini avevano un ritardo di crescita causato da malnutrizione cronica. La rete mondiale contro le crisi alimentari ha messo in guardia che la situazione potrebbe purtroppo continuare a peggiorare nel 2020 in seguito all’impatto della pandemia di coronavirus e ha espresso il suo fermo impegno a continuare a sostenere le milioni di persone vulnerabili nel mondo che soffrono già di insicurezza alimentare grave e di malnutrizione acuta, che minacciano sia la loro vita che i loro mezzi di sussistenza.

La versione integrale della relazione è disponibile qui: .

