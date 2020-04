Bratislava, costretto a dimettersi il capo della polizia municipale

Il capo della polizia municipale di Bratislava, Marek Gajdoš, si è dimesso in seguito all’incidente della scorsa settimana, in cui è risultato essere alla guida dopo avere bevuto. Intorno alle 23 di giovedì è uscito di strada e l’auto si è capovolta. La velocità doveva essere sostenuta, e lui ha in un primo momento detto che si era addormentato. L’alcoltest ha riscontrato una quantità di alcol nel respiro dello 0,83 per mille, quando in Slovacchia a questo riguardo c’è tolleranza zero.

Sembrerebbe chiaro che le dimissioni siano state sollecitate dal sindaco Matúš Vallo, secondo il quale Gajdoš, che prese l’incarico con una fama di grande combattente contro la corruzione ed ex capo della squadra investigativa Gorilla, non può più rappresentare la necessità di cambiamento di una istituzione fondamentale dell’amministrazione municipale di Bratislava. Gajdoš, che era stato nominato su volontà di Vallo l’anno scorso senza procedura di selezione, rimarrà alla guida della polizia cittadina fino alla fine di giugno. Nel frattempo il sindaco preparerà una “gara aperta” per scegliere il successore da proporre al consiglio comunale, che dovrà norminarlo.

Lo stesso Gajdoš si è scusato “profondamente” per l’accaduto su un social network, sottolineando che dovrebbe essere lui il primo a dare l’esempio del rispetto della legge. «È stato uno stupido errore per il quale sono pronto ad assumermi la piena responsabilità, e ho offerto le mie dimissioni all’amministrazione della città», .

(Red)

Foto bratislava.sk