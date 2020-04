Moratoria sui pagamenti degli affitti in vigore fino al 30 giugno

Il governo ha imposto una moratoria sui pagamenti degli affitti che sarà in vigore in Slovacchia tra il 1° aprile e il 30 giugno come parte delle misure per alleviare le persone e le imprese nella crisi indotta dal coronavirus. Lo ha giovedì il ministro del Lavoro Milan Krajniak (Sme Rodina). Krajniak ha spiegato che coloro che non sono in grado di pagare l’affitto durante questo periodo saranno autorizzati a pagarlo a rate a partire da luglio fino alla fine dell’anno. Inoltre, è fatto divieto ai locatari di sfrattare gli inquilini da appartamenti o strutture commerciali fino alla fine dell’anno adducendo come scusa il ritardo nel pagamento dell’affitto. Il conduttore dovrà tuttavia dimostrare che il ritardo è dovuto al coronavirus.

Priatelia, parlament dnes schválil dôležitú pomoc pre ľudí aj podnikateľov. Od 1.4.2020 do 30.6.2020 platí moratórium na… Uverejnil používateľ

La novità si accompagna al blocco delle procedure fallimentari e delle esecuzioni con una protezione temporanea per gli imprenditori che si vengono a trovare in difficoltà durante l’emergenza Covid-19. Ne abbiamo scritto più ampiamente qui.

Intanto, il ministro dell’Economia Richard Sulík (SaS) aveva annunciato di essere al lavoro per aiutare i negozianti a pagare gli affitti dei loro negozi chiusi da settimane per disposizione governativa e negli ultimi giorni anche di lavorare sui (luce, gas, riscaldamento) per evitare sanzioni e disallacciamenti ai clienti in difficoltà.

(Red)

Foto peter CC0