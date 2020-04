IZP rivede il modello di previsione della pandemia: picco in autunno, con appena 5.600 casi

Secondo il del modello di previsione dell’Istituto di politica sanitaria (IZP), braccio analitico del ministero della Salite, il picco dell’epidemia di coronavirus arriverà in cinque mesi. Per allora saranno circa 5.600 le persone che saranno state infettate. Si tratta di una revisione sostanziale delle precedenti previsioni, e in particolare di quella iniziale fatta a marzo, secondo la quale era atteso un numero di contagi intorno al mezzo milione di cittadini.

L’IZP ha spiegato questa gigantesca riduzione delle aspettative con il fatto che gli attuali dati disponibili relativamente al COVID-19 in Slovacchia, insieme ai confronti internazionali e ai modelli più aggiornati, il fattore di moltiplicazione del virus è stato ridotto al di sotto del valore di 1,0 (il famoso R0 o R con zero) per la maggior parte dei popolazione. «Tuttavia, anche se lentamente il virus continua a diffondersi», dice l’IZP.

L’Istituto pone il focus dell’attenzione sulla diffusione “comunitaria” dell’infezione, in particolare per quanto riguarda le comunità di etnia rom, dove le condizioni igieniche non sono ottimali, ma anche i potenziali focolai nelle case di riposo e strutture simili. L’IZP ritiene che le misure da prendersi dovrebbero colpire in particolare queste comunità della popolazione.

Secondo le nuove analisi, ora ci si aspetta che saranno necessari solo circa 75 ventilatori polmonari per la fase di picco dell’epidemia, un numero significativamente inferiore al migliaio previsti in precedenza.

La drastica riduzione dei numeri della pandemia in Slovacchia è anche dovuta alle misure prese dal governo, dicono all’IZP, che anche questa volta ha prodotto tre possibili scenari, che sono statici in quanto basati sui dati disponibili ad oggi, «e non possono essere considerati una previsione dinamica dello sviluppo della malattia», si legge nell’introduzione del documento in cui gli analisti mettono le mani avanti viste le polemiche delle scorse settimane.

Mentre le versioni precedenti parlavano di 500.000 o 150.000 infetti al culmine della curva, oggi le stime sono molto più ottimistiche. Secondo i nuovi scenari, il numero di persone contagiate va da 2.200 a 33.000, ma lo scenario più probabile parla di un massimo di 5.600 persone infette, un valore che non dovrebbe verificarsi fino all’autunno. Il picco è atteso a cavallo tra ottobre e novembre 2020.

1° Scenario – rischio medio di R0 1,1 e rischio più elevato in MRC (comunità rom marginalizzate)

Questo scenario descrive una stima prudente della situazione in Slovacchia, dove il valore dello R0 (il numero di persone contagiate da ogni persona infetta) è stato ridotto rispetto allo studio precedente, poiché gli effetti delle misure governative e il loro rispetto da parte della popolazione. Questo scenario tiene conto di una probabile diffusione più rapida all’interno delle comunità rom emarginate (“MRC”). Lo scenario prevede che si infetterà lo 0,59% della popolazione, vale a dire circa 33.000 persone. Tra di loro in gran parte le fasce vulnerabili della popolazione, come la MRC, dove il contagio progredisce più rapidamente. In questo primo scenario le capacità del sistema sanitario slovacco sono sufficienti ad affrontare la pandemia anche al culmine della malattia.

2° Scenario – rischio medio di R0 0,8 e rischio più elevato in MRC

In questo scenario il picco di contagio conterà un numero di infettati di circa lo 0,1% della popolazione, ovvero 5.600 persone. Qui il valore di R0 è calcolato dopo aver ripulito le cifre da coloro che sono entrati nel Paese dopo l’inizio dell’emergenza e portano la malattia dall’estero. Il decorso dell’infezione è di lunga durata e costantemente basso. MRC e DSS (le case di riposo e cura) sono una priorità in quanto capaci di un R0 ancora superiore a 1, e sarà necessaria una estrema rapidità nelle azioni in caso di contagi per fermare la diffusione del virus.

3° Scenario – R0 medio 0,8 e rischio neutro in MRC

Per un R0 medio di 0,8 e senza tener conto del livello più elevato di rischio in MRC, solo lo 0,05% della popolazione (meno di 2.200 persone) sarà contagiata all’arrivo del picco. La simulazione mostra che arriveremo già al picco dell’infezione nel giro di pochi giorni, poiché l’R0 è inferiore a 1 in tutto il paese, quindi il numero di persone infette sta già diminuendo. Secondo gli epidemiologi, la neutralità del rischio in MRC non è una premessa realistica (confermata dai risultati dei test della scorsa settimana), ma si può affrontare, ad esempio, contest più intensivi e mirati e misure specifiche, fattori che potrebbero ridurre il rischio di diffusione in queste comunità.

Secondo l’IZP il picco dell’epidemia in Slovacchia si sposterà in autunno, con un numero significativamente inferiore di persone infettate. Rimane un prerequisito, per avere uno scenario positivo, la disciplina da parte degli slovacchi delle disposizioni del governo e dell’Autorità sanitaria. Considerando che le misure restrittive sono già in fase di allentamento (siamo ora nella prima fase di riapertura), si deve sempre ricordare che i sintomi della malattia possono manifestarsi con un ritardo fino a 14 giorni, ed è quindi raccomandato dare il via a una fase successiva di liberalizzazione dopo almeno due settimane e di monitorare strettamente l’andamento della diffusione del coronavirus. IZP mette in guardia da una apertura troppo veloce: «i paesi sopravvissuti alla prima ondata dell’epidemia stanno ancora registrando pazienti positivi e focolai di infezione». Quindi, «Fino a quando non sarà disponibile un vaccino o un trattamento efficace, dobbiamo essere preparati per le ondate successive» di contagio, sottolineato IZP.

(Red)

Foto cc by sa