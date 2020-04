COVID-19: negli ultimi tre giorni solo 21 nuovi casi. Le vittime sono 18 in totale

Domenica sono stati segnalati 2 nuovi casi di infezione da coronavirus, aumentando il numero totale di contagiati a 1.381. Erano 13 i nuovi casi registrati venerdì, cui si sono aggiunti altri 6 nuovi contagi sabato. Sempre piuttosto alto il numero di tamponi esaminati in questi giorni: 4.839 venerdì, 4.828 sabato e domenica 3.171, portando a 74.099 il totale di test portati a termine, di cui oltre 27 mila (più di un terzo del totale) solo negli ultimi sette giorni per una media nella settimana di 3.909.

Finora 403 pazienti sono guariti e 18 persone sono morte, l’ultima vittima è un’ospite di una casa di riposo a Martin che è morta sabato. Altre 12 vittime erano ospiti di una casa di riposo a Pezinok.

Fino a domenica 186 pazienti sono stati ricoverati, in netto calo rispetto al numero massimo di 265 il 22 marzo, di cui 61 con diagnosi COVID-19 mentre gli altri hanno sintomi ma sono ancora in attesa dei risultati del test. Sette pazienti sono in terapia intensiva e due collegati a ventilatori polmonari.

Al momento le persone ancora positive a COVID-19 sono 960, 28 in meno di quelle comunicate venerdì. Il numero più alto di attualmente positivi è stato comunicato il 23 aprile, 1.022.

(Red)

Illustr. geralt CC0