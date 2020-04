La pandemia ci renderà più sensibili al cambiamento climatico?

La pandemia di COVID-19 e il cambiamento climatico hanno alcune cose in comune. Si sono sviluppati a causa del rapporto tra le persone e la natura nelle società moderne. Sono un problema di scala mondiale, sebbene più grave in alcuni paesi più che in altri, responsabile della morte di molte persone. Non possiamo vedere ciò che li causa (un virus, le emissioni di gas) e per entrambi dovremmo, o avremmo dovuto, essere più preparati.

C’è quindi chi pensa che affrontando la pandemia l’umanità imparerà ad affrontare il cambiamento climatico e a combatterlo più efficacemente di quanto abbia fatto finora: l’idea che ci sia un “nemico invisibile” diventerà molto più convincente. Ma c’è anche chi pensa che dopo la fine della pandemia la lotta al cambiamento climatico potrebbe rallentare: tra gli ambientalisti e chi si occupa di politiche ambientali e ricerche sul clima su cosa succederà alla fine della crisi sanitaria.

Il punto di vista ottimista

Bill Gates, noto imprenditore e filantropo statunitense, è uno di quelli che pensano che la pandemia possa insegnarci qualcosa su come frenare il cambiamento climatico. Durante con il creatore delle conferenze TED a fine marzo, Gates ha detto che la diffusione della COVID-19 ci ha fatto capire quanto siano importanti l’innovazione, la scienza e la collaborazione internazionale: cose necessarie anche per poter adottare politiche ambientali efficaci.

Un’altra idea degli ottimisti è che la pandemia abbia fatto capire ai politici quanto sia importante prendere sul serio certi rischi soltanto apparentemente lontani e legati allo stile di vita delle società contemporanee: per questo in futuro potrebbero essere più cauti e coscienziosi prima di sminuire la gravità dei problemi ambientali. Anche le persone comuni potrebbero essersi sensibilizzate ai segnali di allarme dati dagli scienziati, e questo potrebbe portare a un maggior coinvolgimento nelle richieste di politiche ambientaliste.

[…continua]

Foto CC0