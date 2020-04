Avevo due paure di Giuseppe Colzani… ed era il 25 Aprile (Angolo della poesia)

Giuseppe Colzani, nato il 22 aprile 1927 da una famiglia operaia e cattolica. Il padre operaio alla Pirelli, la madre casalinga. Ha frequentato la scuola dell’avviamento al lavoro e a 14 anni ha iniziato a lavorare al calzificio S. Agostino di Niguarda. In quella zona di Milano la chiesa era riuscita a distogliere i ragazzi dal partito fascista, accogliendoli nel suo oratorio. Conosce l’uso dei mitra, delle pistole e delle bombe a mano da un esperto chiamato dal prevosto nella sua casa all’oratorio. Entra a far parte della Resistenza. Alla fine della guerra si sposa, nel 1953 e ha due figli. Deceduto il 10 settembre 2017. Ha scritto una delle più significative poesie che parlano del 25 aprile che vogliamo in questa giornata condividere con tutti i nostri lettori:

AVEVO DUE PAURE

La prima era quella di uccidere

La seconda era quella di morire

Avevo diciassette anni

Poi venne la notte del silenzio

In quel buio si scambiarono le vite

Incollati alle barricate alcuni di noi morivano d’attesa

Incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d’attesa

Poi spuntò l’alba

Ed era il 25 Aprile

Giuseppe Colzani

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

(Red)