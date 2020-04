Ultime novità fiscali: crediti d’imposta sui redditi 2019, detrazioni perdite pregresse, acconti d’imposta 2020

Un aggiornamento sulle novità fiscali. In questi giorni di emergenza coronavirus decreti e disposizioni nascono e si modificano in pochi giorni, noi proveremo a seguirne le evoluzioni e pubblicheremo di volta in volta quel che c’è di nuovo. In questo articolo trattiamo di crediti d’imposta, perdite esercizi precedenti e acconti d’imposta 2020.

CREDITI D’IMPOSTA derivanti dalla presentazione della dichiarazione fiscale 2020 presentata o da presentare per l’anno 2019. Con altro articolo, per non appesantire la lettura, tratteremo altri aspetti.

Le nuove disposizioni riguardano tutti coloro che dalla presentazione della dichiarazione dei redditi realizzati nel 2019, presentata o da presentare, che hanno diritto a un rimborso. Questo riguarda quei contribuenti che hanno pagato durante il 2019 e continuano a pagare acconti d’imposta. Fino ad oggi i crediti d’imposta derivanti dalla presentazione delal dichiarazione dei redditi di un anno fiscale venivano rimborsati l’anno successivo se nel frattempo non erano stati compensati con debiti di imposta. Le nuove disposizioni prevedono quanto segue:

chi avesse già presentato la dichiarazione dei redditi per il 2019 entro il 12.03.2020 (ultimo giorno prima della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale) ovvero entro il 31.03.2020 (termine normale), e da questa dichiarazione risultasse un credito a favore del contribuente, il rimborso dello stesso avverrà entro il 10.05.2020;

per le dichiarazioni che sono state presentate dal 01.04.2020, o successivamente, il rimborso avverrà entro 40 giorni dopo la fine del mese entro il quale la dichiarazione sarà presentata (ad esempio, se la dichiarazione verrà presentata entro aprile la scadenza per il rimborso sarà 40 giorni dal 30.04.2020, cioè entro il 09.06.2020).

PERDITE PREGRESSE: negli ultimi anni le perdite relative agli esercizi precedenti si potevano detrarre nel limite del 25% all’anno per 4 anni. Nella dichiarazione fiscale per il 2019 potrà essere detratto il 100% delle perdite precedenti (dal 2014 in poi) ancora non detratte. Il limite massimo detraibile è stabilito in 1.000.000,00 di euro. Anche questo provvedimento è mirato a beneficiare tutte le imprese, indifferentemente dal fatto che siano o meno colpite dalla pandemia, allo scopo di sostenere l’economia.

ACCONTI D’IMPOSTA 2020: gli acconti d’imposta sui redditi del 2020 dovranno essere versati nella stessa misura degli acconti versati nel corso del 2019 in base alla dichiarazione presentata l’anno scorso per l’anno 2018, anche nel caso che la dichiarazione 2019 sia già stata presentata. E, aggiungiamo noi “anche se l’importo degli acconti dovuti per il 2020 dovesse essere diverso. Questa disposizione secondo noi potrebbe rischiare in qualche caso di danneggiare il contribuente anziché favorirlo. Mettiamo che il contribuente Pinco Pallino avesse versato come acconto per il 2020 l’importo di 1.000 euro mensili e dalla dichiarazione dei redditi dovesse emergere che l’acconto per il 2021 dovrebbe essere inferiore: secondo una prima lettura e interpretazione del provvedimento sembrerebbe che debba continuare a versare i 1.000 euro mensili e non il nuovo e minore importo. Cercheremo di chiarire questo aspetto nei prossimi giorni in quanto ci sembra non in linea con lo spirito dei restanti provvedimenti.

Loris Colusso