Dietro front: i pensionati potranno fare acquisti senza limiti di orario

Il direttore sanitario Ján Mikas ha chiarito oggi che fino a quando dura l’emergenza da coronavirus gli anziani potranno fare acquisti anche al di fuori degli orari speciali specificamente dedicati a loro, vale a dire dalle 9 alle 11 del mattino nei giorni lavorativi. Nei giorni scorsi Mikas aveva vietato lo shopping agli over 65 al di fuori di tali orari per tutti i tipi di esercizi commerciali, e il premier aveva fortemente invitato gli anziani a fare esclusivo uso di questi orari. La ragione è che mentre il paese si sta organizzando a riaprire le varie attività, e il 22 aprile è partita la prima delle quattro fasi previste, ci sarà molta più gente in giro e il rischio di infezione per la parte più vulnerabile della popolazione aumenterà considerevolmente.

Ma poi sono arrivate valange di lamentele, da parte di persone della categoria che lavorano, ma anche dal principale partito di opposizione. L’ex primo ministro e vicepresidente del Parlamento Peter Pellegrini (Smer-SD) aveva sollecitato il governo e il direttore sanitario a rivedere il regolamento, in quanto discriminatorio, promettendo di portare la questione alla commissione costituzionale o addirittura alla Corte costituzionale. Quella che doveva essere una raccomandazione è divenuto un vero e proprio divieto, «trasformando gli anziani in cittadini di seconda classe» e danneggiando gravemente il loro diritto a fare acquisti per le proprie necessità di base. Pellegrini sottolineava il fatto che oltre 250mila pensionati stanno ancora lavorando, spesso per combattere il virus in prima linea come medici o impiegati negli esercizi commerciali aperti.

Mikas ha comunque affermato che «invitiamo fortemente gli anziani ad utilizzare per gli acquisti se possibile gli orari speciali già noti, e di non andare in negozi al di fuori di questo orario se non è necessario». Negli altri orari, secondo il capo dell’Autorità di salute pubblica, gli over 65 dovrebbero chiedere a qualcun altro di fare la spesa per loro.

