L’ex capo dell’ente delle Riserve materiali attenderà il processo in carcere

La Corte costituzionale ha deciso mercoledì in una seduta plenaria a porte chiuse e a scrutinio segreto di dare il suo consenso all’arresto in custodia cautelare di Kajetán Kičura, l’ex presidente dell’ente statale delle Riserve Materiali (ŠSHR) che è stato deposto dal nuovo governo come una delle prime sue decisioni. Immediatamente il fascicolo con la proposta di custodia che accusa Kičura di tangenti e riciclaggio è stata passata alla Corte penale specializzata di Banská Bystrica, che ieri ha decretato per l’ex funzionario il trasferimento in carcere per la detenzione preventiva. L’accusa riguarda anche una somma di oltre 200.000 euro che è passata per gradi sul conto di suo padre. L’avvocato di Kičura ha presentato appello, che sarà trattato nei prossimi giorni dalla Corte suprema.

Un investigatore del dipartimento anticorruzione dell’Agenzia nazionale anticrimine NAKA ha avviato un procedimento penale a marzo dopo che i media hanno scritto di operazioni sospette negli acquisti fatti dall’ente Riserve materiali, che avrebbe pagato prezzi assurdamente alti per materiali sanitari e di protezione per l’emergenza coronavirus. I media avevano inoltre riportato che nello stesso periodo, con un tempismo particolarmente sospetto, il giovane figlio di Kičura aveva acquistato due appartamenti nel centro di Bratislava pagandoli sull’unghia senza bisogno di prestiti, e presumibilmente pagati meno del loro valore di mercato. All’inizio della settimana la polizia aveva fatto una perquisizione nella villa di Kičura a Čadca, regione di Žilina, e interrogato Kičura, che era poi stato rilasciato. In seguito, un procuratore aveva emesso una richiesta di custodia cautelare, che ha dovuto ottenere il via libera della Corte costituzionale.

