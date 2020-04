I 20 migliori libri di viaggio per chi vuole partire, per ora solo con l’immaginazione

Quante volte abbiamo sognato di poter chiudere gli occhi e ritrovarci in un altro luogo, lontano nello spazio e nel tempo? Ora che non si può uscire di casa e che prendere anche solo un treno o un aereo sembra un sogno, possiamo affidarci ai libri di viaggio per visitare posti a noi sconosciuti e lasciare che sia la mente a partire per posti esotici e misteriosi. La letteratura di viaggio è un genere amato da lettori e lettrici di tutte le età, che si affidano alle parole scritte per ampliare i propri orizzonti, anche restando a casa. Ecco allora i 20 migliori libri di viaggio con cui poter partire ogni volta che si vuole.

1. Atlas Obscura: guida alle meraviglie nascoste del mondo

Atlas Obscura è molto più di un semplice libro. Si tratta di una vera e propria guida che raccoglie oltre 600 luoghi misteriosi, sparsi in giro per il mondo, dalle grotte di lucciole in Nuova Zelanda al cratere in Turkmenistan chiamato anche la Porta dell’Inferno. Dedicato a tutti quei viaggiatori che cercano l’insolito e il magico e non si accontentano di scoprire ciò che è già noto e conosciuto. Un libro da regalare, da regalarsi, da esporre e da sfogliare ogni volta che si vuole.

2. Sulla strada di Jack Kerouac

Sullo sfondo delle sterminate highways dell’America e del Messico degli anni Quaranta, la storia di Dean e Sal è un racconto di viaggio che parla di amicizia, del bisogno di rivolta e della ricerca di sé. Ma anche di ombre più cupe e pesanti, come quella della morte. Sulla strada è un romanzo autobiografico con cui Jack Kerouac ha saputo ben descrivere i giovani del movimento culturale della Beat Generation e i grandi miti dell’America.

3. Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo di Tiziano Terzani

Per Tiziano Terzani, che ha fatto dell’avventura e della scoperta di popoli e luoghi la sua missione di vita, il viaggio resta l’unica risposta anche quando gli viene annunciato che la sua vita è in pericolo. Un altro giro di giostra è un libro con cui lo scrittore e giornalista parla di America, di India, di medicina classica e delle tecniche alternative e di un viaggio che diventa una ricerca verso le radici divine dell’uomo.

4. Viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goethe

Un classico che non ci si stanca mai di leggere. Viaggio in Italia è il resoconto di viaggio del Grand Tour che lo scrittore, poeta e drammaturgo tedesco compì in Italia per due anni, dal 1786 al 1788. Con Goethe il viaggio si trasforma in una vera e propria scoperta antropologica che porterà lui a conoscere l’arte, la cultura, la politica dei posti da lui visitati e noi a leggere il nostro Paese sotto un’altra luce.

5. In Patagonia di Bruce Chatwin

Sulle tracce di un mostro preistorico e di un parente navigatore, Bruce Chatwin con In Patagonia racconta il suo viaggio alla scoperta di un posto magico e mutevole, che lo porterà a conoscere vite diverse e sorprendenti, lì dove la terra odora di naufragi e dove Darwin incontrò gli aborigeni dal linguaggio sottile. Chatwin racconta le tappe di tutte queste scoperte, e ognuna di loro è come se fosse un piccolo romanzo da assaporare e dentro cui rifugiarsi.

…

