Ci sarà un “Fondo europeo per la ripresa”. Ma cosa sarà il Recovery Fund?

I 27 leader europei che si sono riuniti in videoconferenza per l’ per il coronavirus hanno approvato l’introduzione di un nuovo strumento che sarà chiamato “Fondo europeo per la ripresa”, o Recovery Fund. Il Fondo avrà l’obiettivo di fornire sostegno economico ai paesi più colpiti dal coronavirus, insieme alle misure già approvate nelle scorse settimane. La sua creazione di due settimane fa. La decisione del Consiglio Europeo è un passo in avanti significativo, considerato che fino a poche settimane fa i paesi del Nord – più rigidi dal punto di vista economico – si erano decisamente opposti alla creazione di un Fondo del genere.

Il Consiglio non ha chiarito esattamente come funzionerà il Fondo, ma i diversi dettagli erano già emersi nei giorni scorsi. Gli stati nazionali si sono impegnati ad aumentare il proprio contributo al bilancio dell’Unione Europea: la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha parlato di una cifra doppia rispetto a quella attuale. A quel punto la Commissione potrebbe destinare parte dei soldi ottenuti per la creazione del Fondo, oppure emettere titoli di stato comunitari e raccogliere capitali sui mercati, per poi distribuirli ai vari paesi (cioè ). L’entità del Fondo e il tipo di versamenti che farà agli stati saranno decisi nelle prossime settimane, sulla base di una proposta della Commissione Europea.

Ma cosa sarà esattamente il “Fondo europeo per la ripresa”? Come verrà finanziato? I soldi verranno prestati o versati a fondo perduto? Dopo la riunione di ieri restano diversi punti in sospeso, che saranno chiariti soltanto fra settimane e mesi di nuove trattative.

Cosa è stato deciso esattamente?

Il Consiglio non ha diffuso un documento finale con le conclusioni raggiunte, come succede nella maggior parte dei casi, ma l’accordo è stato sintetizzato in tenuta dal suo presidente, Charles Michel, e spiegato dai leader europei ai giornalisti di ciascun paese. Per prima cosa, il Consiglio ha approvato le misure prese dall’ultimo Eurogruppo, fra cui , la e un ampio intervento della Banca europea degli investimenti. Il pacchetto vale in tutto circa 540 miliardi di euro – fra cui sono compresi anche i 240 miliardi del “nuovo” MES, che però sono calcolati come se tutti i paesi ne facessero richiesta – e il Consiglio ha chiesto che diventi operativo a partire da giugno.

Per buona parte della riunione i leader europei hanno discusso invece della creazione di un Fondo europeo per la ripresa, . La creazione del fondo è «necessaria e urgente», ha detto Michel: la sua dotazione sarà «di grandezza sufficiente, studiata per aiutare i settori e i paesi europei più colpiti, e si occuperà di gestire questa crisi senza precedenti».

Chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno considera comunque la decisione molto positiva, dato che fino a poche settimane fa i paesi del Nord – più rigidi dal punto di vista economico – si erano opposti alla creazione di un Fondo del genere. I più critici si stanno invece concentrando sull’assenza di dettagli nel compromesso trovato ieri sul Fondo.

[…continua]