Nuovi aiuti da oggi ad autonomi e s.r.o. a socio unico in crisi

Da oggi è lanciato dal ministero del Lavoro il 6 aprile anche ad altri soggetti:

– lavoratori autonomi (SZČO) che non avevano l’obbligo di versare i contributi di assicurazione malattia e pensione, a condizione che dal 13 marzo 2020 non abbiano altre entrate da attività imprenditoriali, non imprenditoriali e da attività dipendenti. In questo caso, sono da considerarsi reddito anche le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di invalidità, di invalidità parziale o di pensionamento.

– società a responsabilità limitata a socio unico, che possono chiedere il sussidio se l’utile della società al netto delle imposte per l’ultimo periodo contabile completato non ha superato i 9.600 euro. La ditta deve tuttavia avere almeno fatturato 2.400 euro. I rappresentanti legali di queste società non devono essere dipendenti e non possono essere soci di un’altra società.

Questi soggetti, accedendo al sito web , potranno richiedere già da oggi un’indennità forfettaria mensile per compensare la perdita di reddito derivante da un’attività economica. Si tratta di 105 euro per il mese di marzo e 210 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

Inoltre, il ministero ha in esame una proposta per aiutare i “negozianti” senza reddito che non potrebbero essere inclusi nel regime di aiuti di Stato perché non hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno. Potranno chiedere aiuto al sistema di sussidi del ministero, che dopo l’approvazione parlamentare sta ampliando il fondo umanitario e creando un cosiddetto SOS. L’aiuto sarà destinato a quelle persone che, per vari motivi, non rientrano in alcuna categoria di assistenza statale in relazione alla crisi COVID-19, e tra i destinarati ci saranno anche coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti o autonomi ma hanno un accordo di lavoro atipico.

