Versati i primi sussidi di Stato a PMI e lavoratori autonomi

La Commissione europea ha approvato martedì un regime di aiuti all’occupazione per la Slovacchia da 2 miliardi di euro allo scopo di mantenere i posti di lavoro e sostenere PMI e lavoratori autonomi fortemente colpiti dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Lo schema, che non dovrà durare oltre i 12 mesi e non potrà superare i 2 miliardi, è stato approvato nell’ambito del quadro per gli aiuti di Stato temporanei adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.

E sul conto corrente l’assistenza del governo, che mira a distribuire 1,4 miliardi di euro in totale, con i soldi provenienti dai fondi dell’UE. Il governo slovacco intende sostenere così 400.000 lavoratori dipendenti e 300.000 lavoratori autonomi (SZČO).

Questo «è il più grande aiuto finanziario nella storia della Slovacchia», ha detto il ministro del Lavoro e Affari sociali Milan Krajniak (Sme Rodina). Siamo riusciti ad avere l’approvazione in circa una settimana, «ma abbiamo dovuto aspettare fino a quando non è stato pubblicato sulla Gazzetta europea» per iniziare a mandare il denaro ai beneficiari, ha spiegato Krajniak.

Per i lavoratori autonomi l’assistenza governativa a fondo perduto arriverà a 180 euro al mese se registrano un calo di fatturato del 20%, e fino a 540 euro per un calo superiore all’80%. Le aziende che il governo ha costretto a chiudere riceveranno un rimborso pari all’80% dei costi salariali, fino a 1.100 euro al mese per lavoratore. Ora il governo può iniziare a versare gli aiuti per il programma di sostegno lanciato il 6 aprile. Finora nessuna azienda o commerciante ha ricevuto assistenza, ma gli uffici del lavoro hanno già approvato le domande di 15.000 aziende.

Fino a ieri erano circa 41.000 le domande di contributo ricevute per il mese di marzo, e oltre 18.000 sono già processate, ha detto il ministro. I datori di lavoro che chiedono un contributo per i propri dipendenti, nei prossimi mesi dovranno solo «inviare la cosiddetta dichiarazione per il mese in questione, per il quale chiederanno nuovamente aiuto» allo Stato. Le ulteriori erogazioni di denaro «saranno molto più semplici», secondo Krajniak.

Dalle grandi aziende, che sono state anch’esse ammesse al programma di aiuto, sono arrivate fino a ieri 17 domande di contributo.

(La Redazione)