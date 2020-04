Negli ospedali sono riprese le operazioni chirurgiche

Come ha nei giorni scorsi il ministro della Salute Marek Krajčí, gli interventi chirurgici programmati saranno ripresi gradualmente negli ospedali della Slovacchia, con il rigoroso rispetto delle misure ordinate dalle autorità sanitarie. Le cure mediche pianificate negli ospedali seguiranno il protocollo clinico. Gli interventi pianificati possono dunque ricominciare, dopo oltre un mese dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria in Slovacchia, che di fatto ha bloccato tutte le cure rimandabili e posto gli ospedali in modalità emergenziale.

Gli interventi chirurgici non urgenti saranno eseguiti a discrezione di un gruppo di medici composto da specialisti, che valuteranno a fondo il grado di urgenza dell’intervento, il rischio derivante dall’operazione, le sue complicanze e la situazione epidemiologica, nonché le condizioni di salute del paziente. «Dobbiamo dare priorità all’emergenza di COVID-19 e fornire assistenza medica in questo settore, ma non dimentichiamo anche altri segmenti delle cure mediche ospedaliere», aveva spiegato il ministro della Salute.

Rimane invariato il divieto alle visite dei parenti in tutte le strutture ospedaliere del paese, come decretato all’inizio di marzo, per evitare il diffondersi del contagio da COVID-19 all’interno degli ospedali.

Sulla base della valutazione della condizione clinica, i pazienti saranno divisi in tre diversi gruppi:

Gruppo 1: Moderata urgenza

Vengono sottoposti a intervento chirurgico i pazienti che, entro i 3 mesi, presentano un reale rischio di morte, danni permanenti alla salute o infermità intollerabili senza il necessario intervento.

Gruppo 2: Urgenza

Saranno sottoposti a intervento chirurgico i pazienti che senza l’operazione, entro i 14 giorni, presentano un reale rischio di morte, danni permanenti alla salute o infermità intollerabili. L’intervento è soggetto a un test negativo al COVID-19.

Gruppo 3: Emergenza

Vengono operati i pazienti che si trovano in una situazione critica di evidente pericolo per la loro vita, possono subire danni permanenti alla salute o presentare infermità intollerabili nelle ore successive. L’intervento è soggetto a un test negativo al COVID-19.

Intanto, ieri l’Istituto nazionale di malattie cardiovascolari (NÚSCH) di Bratislava ha trapiantato con successo un cuore. Un paziente di 54 anni di Veľký Krtíš, in lista d’attesa da novembre, ha ricevuto un nuovo cuore da un donatore di Praga. NÚSCH è l’unico posto in Slovacchia in cui vengono eseguiti trapianti di cuore. Qui sono stati eseguiti 353 trapianti di cuore, di cui 338 su pazienti adulti e 15 su bambini. Il primo trapianto di cuore in Slovacchia fu eseguito nella notte tra il 20 e il 21 marzo 1998, ad opera del cardiochirurgo Viliam Fischer.

