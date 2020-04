COVID-19: record di tamponi ieri, salgono a 15 le vittime

La Slovacchia ha registrato 81 nuovi casi di infezione da coronavirus Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore, aumentando il conteggio totale a 1.325 casi. Come ha riferito l’unità permanente di gestione delle crisi, finora sono stati eseguiti 57.421 test, di cui 4.772 effettuati nella giornata di mercoledì, nuovo record assoluto nazionale. Il giorno prima erano stati 3.445, quello prima ancora 2.694. Il numero degli attualmente positivi è ora di 1.022 persone.

Uverejnil používateľ

Fino a ieri sono 288 le persone guarite, quattro casi segnalati mercoledì. Ma si registra anche una nuova vittima, che porta a 15 il conto totale.

Per quanto riguarda i nuovi casi, il numero più elevato di essi (21, su 224 test) è stato registrato nella regione di Košice. Seguono la regione di Nitra (16 su 92 test), Bratislava (11 su 339 test) e Prešov (11, su 166 test).

Le persone ospedalizzate sono 265, di cui 80 con diagnosi confermata COVID-19. Otto persone sono in terapia intensiva, e una ha necessità di ventilazione polmonare artificiale.

Il numero più alto di ammalati di COVID-19 si trova nella regione di Bratislava (420 casi), seguita dalla regione di Košice (202) e dalla regione di Prešov (128). La capitale Bratislava è anche la città più colpita, con 288 casi di infezione, davanti a Pezinok (91, di cui la maggioranza nella casa di riposo locale) e Martin (76).

Il ministero della Salute ha confermato la diffusione del virus negli insediamenti rom nella Slovacchia orientale. Ieri ci sono stati 33 nuovi casi in località Žehra, nel distretto di Spišská Nová Ves (regione Košice), la maggior parte dei quali nell’insediamento rom locale che gli epidemiologi considerano un’area sensibile a causa della mancanza di un’igiene adeguata e di uno scarso accesso alle cure sanitarie. L’insediamento di Žehra era uno dei cinque di cui era stato ordinato l’isolamento completo già due settimane fa per evitare la diffusione ulteriore del contagio. Venerdì saranno annunciate ulteriori misure per controllare la diffusione nell’area. Questo è il secondo caso confermato di contagio di comunità dopo quello della casa di riposo di Pezinok dove anche sono state registrate nove vittime.

Intanto, dopo il via libera dell’unità di crisi permanente sono riprese alcune operazioni chirurgiche urgenti. Ieri l’Istituto nazionale di malattie cardiovascolari (NÚSCH) di Bratislava ha trapiantato con successo un cuore. Un paziente di 54 anni di Veľký Krtíš, in lista d’attesa da novembre, ha ricevuto un nuovo cuore da un donatore di Praga. NÚSCH è l’unico posto in Slovacchia in cui vengono eseguiti trapianti di cuore. Qui sono stati eseguiti 353 trapianti di cuore, di cui 338 su pazienti adulti e 15 su bambini. Il primo trapianto di cuore in Slovacchia fu eseguito nella notte tra il 20 e il 21 marzo 1998, ad opera del cardiochirurgo Viliam Fischer.

(Red)

Foto CDC/ CC0