L’economia dell’Unione Europea ai tempi del Coronavirus

La crisi economica legata alla diffusione di Covid-19 colpisce l’intera Unione Europea. Ma la capacità di farvi fronte non è la stessa per i suoi paesi membri. Tutte le strade per salvare l’Europa dalla deriva, dagli Eurobond alla monetizzazione del debito. Fino a una patrimoniale europea sull’1% più ricco. Di Mattia Guerini e Mauro Napoletano per Sbilanciamoci.info.

Uno shock puramente esogeno e simmetrico…

La maggior parte degli economisti concorda nel considerare la natura dello shock economico legato alla pandemia del Covid-19 , a causa dell’arresto forzato della produzione e della perdita di impiego per molti lavoratori – in particolare quelli con contratti a breve termine, stagionali e autonomi. Inoltre, c’è consenso anche sul fatto che lo shock sia esogeno e simmetrico. Ovvero, esso non è dovuto a cause di natura economica ed è equivalente per tutti i paesi.

Queste caratteristiche rendono lo shock da Coronavirus molto diverso rispetto sia alla grande recessione del 2008, che alla crisi dei debiti sovrani europei del 2012-2014. La crisi del 2008 è stata infatti generata all’interno del sistema finanziario (quindi endogenamente) a causa dell’eccessivo effetto leva nel settore bancario e dello scoppio della bolla immobiliare in alcune contee statunitensi. Anche la crisi del debito europeo è stata endogena. Ed è stata asimmetrica, in quanto ha colpito maggiormente quelle economie i cui alti livelli di debito pubblico, congiunti a una crescita stagnante del Pil, hanno fatto crescere preoccupazioni sulla loro capacità di ripagarli.

…che ha colpito economie eterogenee

Tuttavia, anche se lo shock economico legato al Coronavirus è perfettamente simmetrico, le condizioni economiche dei principali paesi europei non lo sono affatto. Di conseguenza, gli impatti dello shock saranno asimmetrici. Il Coronavirus ha infatti raggiunto l’Unione Europea (Ue) dopo un decennio drammatico dal punto di vista economico. Tra i grandi paesi, solamente la Germania ha tenuto ritmi di crescita abbastanza soddisfacenti (crescita media del Pil pro capite reale dell’1% annuo nel periodo 2008-2019). Per Francia, Italia e Spagna l’ultimo decennio è stato caratterizzato o da bassa crescita (rispettivamente 0,51% e 0,28% in Francia e Spagna) o di decrescita (-0,52% in Italia), anche se la Spagna ha mostrato seri segni di ripresa negli ultimi anni.

Figura 1. Rapporto debito pubblico/Pil (grafico in alto) e tasso d’interesse su obbligazioni del debito pubblico a 10 anni (grafico in basso)









I profili di crescita a livello nazionale sono inoltre andati di pari passo con la salute delle finanze pubbliche, anch’esse caratterizzate da una significativa eterogeneità. La figura 1 mostra (in alto) i livelli del debito pubblico in rapporto al Pil e (in basso) il costo finanziario a lungo termine del debito, determinato dai rendimenti dei titoli di Stato a scadenza decennale. Insieme, questi due grafici forniscono un’indicazione generale dello spazio fiscale di un paese. Le classifiche dei paesi in termini di profili di crescita sono perfettamente invertite per quanto riguarda sia i livelli di debito pubblico sia i costi ad esso associati.

Non sempre è stato così. Come mostra il grafico riportato nella figura 1, gli spread sui tassi di interesse a lungo termine erano assenti nelle prime fasi dell’esperienza dell’Euro (ovvero nel periodo 2002-2008). Solo con l’arrivo della grande recessione tutte le debolezze strutturali delle economie meridionali sono diventate evidenti, facendo emergere i differenziali sui costi del debito. Tuttavia, grazie al sostegno della Banca Centrale Europea (Bce) negli ultimi dieci anni, il costo del debito rimane a livelli storicamente bassi per tutte le economie dell’Ue.

[…continua]

Foto hpgruesen CC0