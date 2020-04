Arrestato per corruzione il capo dell’Agenzia per i pagamenti agricoli PPA

Agenti della NAKA, l’Agenzia nazionale anticrimine, hanno l’ex capo dell’Agenzia per i pagamenti agricoli (PPA) Juraj Kožuch. Il caso è legato all’operazione “Dobytkár” (Allevatore) che ha già visto diversi arresti nelle scorse settimane, all’inizio di marzo, all’inizio di aprile e pochi giorni fa, in diverse località della Slovacchia. Le accuse sono di corruzione e legalizzazione dei proventi di reato, tutti crimini commessi nell’ambito dell’attività dell’Agenzia dei pagamenti agricoli, ente statale che gestisce i sussidi con fondi dell’UE al settore agricolo. Si presumono tangenti per milioni di euro di fondi per lo sviluppo agricolo.

Kožuch è stato al vertice della PPA dal 2016 fino a pochi giorni fa, e al momento ricopriva il ruolo di capo della sezione pagamenti diretti all’interno dell’agenzia. L’unità della polizia anticrimine in PPA si stava tenendo una riunione del nuovo capo nuovo Beatrix Galand appena nominata con i dipendenti. Un mese fa la polizia gli aveva sequestrato il telefono cellulare.

In precedenza erano finiti in manette l’ex direttore esecutivo di PPA Ľubomír Partika e Marek Kodada, che lavorava presso il ministero dell’Economia, per i quali la Corte suprema martedì ha confermato la custodia cautelare. Per entrambi ci sono accuse per tangenti in cambio di sussidi agricoli a fondo perduto. Un senato della Corte suprema a marzo aveva sigillato anche la custodia degli avvocati Milan K. e Ľubomír K., e del veterinario Ľubomír K., tutti accusati di aver corruzione e riciclaggio di denaro. A metà aprile altre sette persone fisiche e due persone giuridiche sono state accusate per il reato di corruzione indiretta in relazione alla concessione di sussidi della PPA. L’importo totale delle tangenti sarebbe di 1.466.000 euro.

Secondo di pochi minuti fa, la polizia ha informato di un’altra azione della NAKA questo pomeriggio a Bratislava, sempre correlata con il caso Allevatore. Una persona è stata arrestata per il sospetto di reato di corruzione indotta.

(Red)

Foto FB/Policia SR