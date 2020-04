L’ex capo delle Riserve materiali di Stato accusato di corruzione

Un procuratore della Procura speciale (USP) ha accusato l’ex capo dell’Amministrazione statale per le Riserve materiali (SŠHR), Kajetán Kičura, per aver preso una tangente e per riciclaggio. L’accusa è legata a un’azione dell’Agenzia nazionale anticrimine NAKA svolta martedì mattina nelle regioni di Žilina e Banská Bystrica. Nell’operazione, denominata “Rezervy”, sono state eseguite ispezionati e sequestri di documentazione. Gli agenti hanno anche fatto una , che era stato licenziato dal nuovo governo alla fine di marzo.

Premiér Igor Matovič o Kajetánovi Kičurovi: 👇“Ihneď po vymenovaní do funkcie som celý deň strávil v štátnych hmotných rezervách a síce sa ma snažil opiť rožkom a myslel si, že som malý chlapec, ale ešte v ten deň skončil vo funkcii. Bolo mu v očiach vidieť, že je zlodej.”👎 Uverejnil používateľ Streda 22. apríla 2020

Le squadre NAKA hanno arrestato ieri tre persone, in relazione alla corruzione in seno all’ente statale SŠHR. Dopo un interrogatorio, Kičura è stato rilasciato e il pubblico ministero dell’USP ha presentato contro di lui una denuncia a piede libero per il reato di corruzione e legalizzazione delle entrate derivanti da attività criminali.

Il pubblico ministero ha poi di assenso per tenere Kičura in custodia al Procuratore generale Jaromír Čižnár della Repubblica Slovacca, che ha condiviso la richiesta e l’ha inviata alla richiesta alla Corte costituzionale il cui verdetto è atteso per oggi. La Consulta è l’unico organo a poter decidere sulla custodia cautelare in quanto il procuratore che ha presentato la mozione è un giudice della Corte distrettuale di Čadca (regione di Žilina), il cui ufficio di giudice è attualmente sospeso. Nella cittadina di Čadca è la residenza di Kičura. L’eventuale procedimento giudiziario, se la Corte costituzionale dà il via libera, sarà poi deciso dalla competente Corte penale specializzata di Banská Bystrica.

La NAKA aveva avviato una indagine a marzo dopo la pubblicazione su diversi media di informazioni su certi approvvigionamenti di forniture mediche da parte di SŠHR in risposta all’epidemia di COVID-19, su cui si sospettano enormi speculazioni, e il contemporaneo acquisto di appartamenti nel centro storico di Bratislava da parte del figlio ventenne di Kajetán Kičura. Secondo i media il valore degli appartamenti, pagati 200mila euro, era ampiamente sottovalutato rispetto al reale valore.

(Red)