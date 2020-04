Ministero Esteri: 3.723 slovacchi rimpatriati finora, alcuni rifiutano la quarantena

Il sottosegretario agli Esteri Martin Klus ha dichiarato ieri che sono circa 2.000 le domande di rimpatrio ancora aperte, 1.200 delle quali provengono da slovacchi che vivono nel Regno Unito. Molti di coloro che desiderano essere rimpatriati si sono tuttavia rifiutati di salire sull’autobus che doveva trasportarli in Slovacchia perché non volevano essere messi in quarantena in una struttura statale. Alcuni altri motivi addotti erano che non gli era permesso portare in quarantena il loro animale domestico o avevano paura di prendere il contagio durante il viaggio in autobus. «Abbiamo notato che l’interesse per il rimpatrio si è ridotto», ha affermato Klus. «Stiamo considerando di riprendere il processo di rimpatrio quando la situazione relativa alla pandemia nei paesi in cui vivono gli slovacchi si sarà ulteriormente sviluppata».

Fino a lunedì sono 3.723 cittadini slovacchi, in parte grazie all’assistenza fornita dal ministero degli Affari esteri ed Europei e da quasi tutte le 91 ambasciate slovacche all’estero. Per il rimpatrio sono stati utilizzati «tutti i mezzi disponibili – autobus, voli commerciali e, in collaborazione con il ministero degli Interni, anche la flotta nazionale di aeromobili», ha dichiarato il segretario di Stato Klus, aggiungendo che «anche il ministero della Difesa ha offerto le sue capacità di trasporto». Allo stesso tempo, il ministero sta cooperando con i paesi partner dell’Unione europea per organizzare viaggi comuni. Più di 550 slovacchi potrebbero ancora tornare a casa grazie all’aiuto di Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Germania, Slovenia, Polonia, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Anche la Slovacchia sta facendo la sua parte, offrendo posti liberi a cittadini di altri paesi dell’UE per rientrare alle loro case.

Ad esempio, un bus andato a Parigi la scorsa settimana per recuperare 53 slovacchi ha accompagnato in Francia all’andata 14 francesi. Lo stesso era successo nelle scorse settimane con pullman per il Regno Unito, la Svezia, e l’Italia, e vale anche per i voli aerei organizzati dal governo slovacco per l’Europa (Dublino, Oslo, Helsinki, Isole Canarie, Londra) e oltremare (Washington). A breve sono previsti voli per Marocco e Tunisia, dando passaggi a cittadini ceci e di altri paesi UE. Chi vuole rientrare in Slovacchia deve prenotandosi almeno 72 ore prima dell’arrivo sul sito , allo scopo di riservare le capacità gratuite nei centri di quarantena statali, il più vicino possibile al luogo di residenza in Slovacchia. Da inizio aprile l’isolamento in una struttura designata dallo Stato è obbligatorio per qualsiasi forma di viaggio, individuale o organizzata. L’isolamento nella struttura designata dura il tempo necessario a eseguire i test di laboratorio per il COVID-19. A seguito di un riscontro negativo, la persona può proseguire il viaggio verso la propria casa e deve continuare la quarantena in isolamento domiciliare per un periodo cumulativo totale di 14 giorni. Durante questo periodo viene ordinato l’isolamento domestico anche alle altre persone conviventi.

