Termine invariato al 25 aprile per le dichiarazioni IVA in Slovacchia

Si ricorda a tutte le aziende con partita IVA normale, qui in Slovacchia definiti pagatori di IVA (l’acronimo in slovacco è DPH), che i termini ultimi per presentare le dichiarazioni IVA, sia quelle mensili, che quelle trimestrali, è il 25 aprile. Si prega di ricordare che in Slovacchia tale giorno non è festivo come in Italia (la festa per la liberazione qui è l’8 maggio). Cadendo il termine di sabato, giorno non lavorativo, per la normativa generale la scadenza è rinviata a lunedì 27 aprile.

Il coronavirus alias COVID 19 non ha influito su questa scadenza, che resta immutata per tutti. Fonti governative hanno lasciato intendere che non dovrebbero essere applicate sanzioni e interessi a chi, in stato di comprovata necessità causata dalla pandemia, dovesse pagare l’imposta sul valore aggiunto con ritardo.

Rimarchiamo il fatto che non è da confondere lo spostamento dei termini per le dichiarazioni dei redditi (come abbiamo scritto qui) con i termini delle dichiarazioni periodiche IVA.

Loris Colusso