La Giornata della Terra 2020 spiegata ai bambini

Potreste dire loro come sia stata istituita a seguito di un grave incidente, l’esplosione di una petroliera che ha causato la morte di tantissimi animali tra pesci, uccelli e mammiferi. Trattandosi nella nostra casa, non possiamo permettere che si ammali. Per questo dobbiamo proteggere la natura e mettere in atto tutto quegli accorgimenti volti a preservarne il benessere. Dobbiamo limitare al minimo il consumo della plastica, dobbiamo prediligere l’utilizzo di prodotti il più possibile naturali evitando detersivi e prodotti chimici nocivi, limitare l’inquinamento, andare a piedi o in bici piuttosto che in auto, prediligere l’uso dei trasporti pubblici e tanto altro.

Infine, in questo momento nel quale sono lontani da scuola, potreste stampare per loro, direttamente dal web, delle schede didattiche a tema e coinvolgerli nella realizzazione di lavoretti per il Giorno della terra o far guardare loro dei video appositi.

(Roberta F., cc by nc)

Illustr. CC0