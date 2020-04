Scusa, ci conosciamo? – Incontri con Marína

Ciao gente,

lo sapete che il nostro pianeta oggi dà una festa?

22 aprile – GIORNATA DELLA TERRA

Il più grande evento civico al mondo sta diventando digitale per la prima volta nella sua storia. Chiederemo ai leader di prendere sul serio la scienza, ascoltare la loro gente e spingere all’azione a tutti i livelli della società per fermare la crescente ondata del cambiamento climatico.

Possiamo creare un mondo migliore per tutti. Racconta a tutti quelli che conosci del 22 aprile e unisciti a noi su mentre invadiamo il mondo con messaggi di speranza, ottimismo e, soprattutto, azione.

Abbiamo due crisi: una è la pandemia di coronavirus COVID-19. L’altra è un disastro che sta lentamente costruendo il nostro clima.

POSSIAMO, VOGLIAMO E DOBBIAMO RISOLVERE ENTRAMBE LE SFIDE.

L’obiettivo della Giornata della Terra 2020:

MOBILITARE IL MONDO PER INTRAPRENDERE LE AZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE PER FARE LA DIFFERENZA.



Il Mago del rottame

In occasione della Giornata della Terra vi presento Branislav Pokorný, l’uomo, che ha deciso di riciclare ferro ed altri metalli in modo non convenzionale.

Si può dire che questo non è niente di speciale, ma lo è. Questo uomo ha deciso di trasformare vecchi rottami in preziose sculture che rappresentano animali, uccelli e insetti e di esporli nella sua galleria naturale. E così è successo. A Branislav piace avere i suoi animali sotto controllo, quindi dal ha affittato Comune un terreno pubblico, situato nelle immediate vicinanze del suo giardino, che presto ha riempito con una ricca fauna. La nuova attrazione a Devínská Nová Ves chiamata “Šrot park” (Il Parco del rottame) è stata inaugurata il 9 novembre 2019 dal sindaco locale, Dárius Krajčír. Di questa iniziativa ho sentito parlare all’inizio dell’anno 2020. A quell’epoca, stavamo programmando in famiglia un viaggio per la Slovacchia e una delle nostre tappe doveva essere la Galleria naturale “Šrot park”. Sfortunatamente, la situazione mondiale è cambiata, di questi tempi non si viaggia per turismo, quindi ho deciso di intervistare a distanza questo uomo dalle tante idee.

Branislav, molti La chiamano “fai-da-te”, io a questo termine aggiungo l’aggettivo “creativo”. Come Le è venuta in mente un’idea così meravigliosa?

«Io ho costruito qualcosa per tutta la mia vita. Dagli strumenti musicali alle sculture in legno, fino alle decorazioni in pietra. Meno di due anni fa mi sono entusiasmato per la saldatura di rottami. Ho iniziato a saldare statue, formando vere sculture in grandezza naturale di animali della fauna slovacca e ho pensato che sarebbe stato bello se altre persone, in particolare i bambini, potessero vedere le sculture e così conoscere gli animali che vivono in Slovacchia».

Come ha proseguito il suo progetto?

«Inizialmente ho preparato circa 30 pezzi delle varie statue con le quali ho aperto la mia galleria naturale, e in seguito ho allestito un “cortile”. Quindi, oltre agli animali selvatici, nella galleria si trovano animali domestici e da fattoria, nella parte interna o esterna del cortile. C’è anche un contadino con il suo carro».

Lei ha scelto i suoi obiettivi nel suo lavoro, quali sono?

«Il mio desiderio e allo stesso tempo l’obiettivo è che la Galleria naturale “Šrot park” rimanga permanentemente dove si trova. Sto creando costantemente nuove statue per cui sto adeguando l’ambiente del parco. Continuo a creare nuovi sentieri, alcuni con aree di riposo, simili a quelle dei Monti Tatra. La mia idea è di creare un parco ricreativo ed educativo che vorrei arricchire con i versi degli animali, per fare sentire come ruggisce l’orso o come grugnisce il cinghiale. Questo sono i miei obiettivi, spero di poterli realizzare».

Osservando come procede lo sviluppo della sua galleria, sono sicura che Lei ci riuscirà… Devo ammettere che in un periodo relativamente breve il “Šrot park” ha vissuto tanti eventi: interviste con i media, un’inondazione, fino alle riprese di un programma televisivo. Come è avvenuto tutto questo?

«All’inizio di febbraio 2020 abbiamo dovuto modificare il terreno del parco, cosa che per noi è stata molto difficile. Dobbiamo un grande ringraziamento alla ditta “BAGRE sr.o.”, che ci ha prestato le attrezzature necessarie a un prezzo simbolico, e anche al signor Jakub Kubass Klepoch, che ci ha fornito servizi per trasporto per le la rimozione di vari materiali di risulta e ha fatto il dragaggio del terreno. Jakub ha fatto tutto questo gratuitamente e, per di più, durante le sue ferie. Alla fine siamo riusciti ad ottenere un terreno ben curato. Dopo è arrivato il periodo della pioggia e dal fiume è uscita l’acqua che ha allagato l’intera area del parco. I nostri animali sono stati sott’acqua, che si è ritirata lentamente e noi finalmente abbiamo potuto riaprire la galleria al pubblico. È vero, abbiamo avuto una visita della televisione, che ha deciso di girare una parte dello show televisivo Reflex in “Šrot park”».

Ho saputo, che nel mese di febbraio Lei ha organizzato un’asta privata di una delle sue statue, per quale scopo?

«In Slovacchia sicuramente tutti conoscono la storia dei quattro bambini slovacchi che convivino con la malattia chiamata “atrofia muscolare”, il cui trattamento è economicamente molto impegnativo. I bambini, in quel periodo avevano bisogno di cura mediche da effettuare in tempi molto brevi. Ovviamente anche la mia famiglia ha contribuito con un aiuto economico per “dare una mano” alle loro famiglie allo scopo di acquistare il trattamento necessario per salvare le vite dei loro figli. Volevamo fare ancora qualcosa di più. Così ho deciso di realizzare una statua e metterla all’asta. Ho chiamata la scultura “Angelo senza volto” ed è stata creata con rottami per un’altezza di 102 cm del peso di 30 kg. Il prezzo iniziale dell’asta era 1 euro, ed è salito alla somma di 300 euro. Quando il vincitore è arrivato a ritirare il suo “angelo” ha effettuato il bonifico bancario della somma completa sul conto trasparente a favore di questi bambini malati».

Il mese di febbraio ci ha portato anche il Covid-19. Nella Slovacchia le prime misure contro la malattia sono iniziate all’inizio di marzo. In questo momento difficile escono fuori nuovamente le sue creatività. Mi piace il suo approccio con bambini ed adulti. Lei si che sa creare sorrisi sui volti tristi!

«Mi fa piacere. Prima di tutto ho deciso di mostrarmi al mondo intero con una maschera protettiva, che ai tempi d’oggi è molto importante. Per dare un buon esempio ho deciso di fare un mini poster con la foto del nostro “contadino” usando il testo: “Siamo responsabili verso noi stessi e gli altri”. Il 17 marzo 2020 abbiamo annunciato sul nostro Facebook (FB) una nuova sfida “DISEGNARE INSIEME”, con la quale abbiamo invitato i bambini a disegnare da casa e a partecipare alla nostra sfida. Ogni giorno inseriamo nella nostra storia Facebook una foto di un animale abitante dello “Šrot park” che i bambini possono disegnare. Nello stesso giorno possono inviarci i loro disegni tramite messenger. Tutte le immagini sono pubblicate sulla nostra pagina Facebook».

Ma Lei non si ferma mai, ha persino organizzato un “Corona-Concerto”.

Sono rimasto a casa e non avevo materiale da riciclare per fare le saldature, e per non annoiarmi mi sono presentato ai miei amici in un piccolo concerto che ho nominato “Corona-Concerto”, però ancora prima di questa “esibizione” sono riuscito a creare un nuovo oggetto, sempre da un riciclaggio. Mi è rimasta a casa una vecchia bombola di gas, che ho trasformato in uno strumento musicale. Ecco come suonare la bombola di gas.

Riteniamo che questo periodo difficile passerà rapidamente, che cosa vuole dal futuro?

«Vorrei che tutti coloro che arriveranno nella Galleria naturale “Šrot park” si mettano a guardare l’angelo esposto e si ricordino del periodo in cui viviamo, anche se il coronavirus se ne andrà via. Vorrei che comprendessimo tutto ciò che è importante nella vita e ciò che non lo è. Vorrei che tutti ci chiedessimo: siamo stati in grado di mantenere tutto ciò che nel periodo del Covid-19 abbiamo promesso per migliorare il nostro futuro?

Caro Branislav, grazie per l’intervista e Le auguro ogni bene.

Cari amici, vi auguro una buona lettura, e non vi scordate:

Abbiate cura di voi,

vostra Marína

(Marína Hostačná)

Foto: Branislav Pokorný

Caricatura di Marína: ©Viktor Csiba/

©MHG Agency, Rome