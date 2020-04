Via a prestiti garantiti senza interessi per PMI e lavoratori autonomi

PMI e lavoratori autonomi possono ora richiedere prestiti agevolati presso la Banca slovacca di garanzia e sviluppo (SZRB). L’assistenza finanziaria, il ministero delle Finanze, sarà fornita sotto forma di una garanzia sul prestito e il pagamento degli interessi. Inoltre, da lunedì 27 aprile Eximbanka lancerà un progetto speciale per aiutare gli imprenditori.

Beneficiari saranno le piccole e medie imprese (PMI), ma anche i lavoratori autonomi (SZČO), con l’obiettivo di dare loro la possibilità di avere fondi sufficienti per superare il difficile periodo della pandemia. Per ottenere un prestito senza interessi gli imprenditori devono soddisfare diverse condizioni, tra le quali mantenere per almeno un anno la propria attività, mantenere i posti di lavoro e alla fine del periodo non avere debiti su contributi sociali e sanitari. I prestiti saranno senza interessi.

SZRB ed Eximbanka hanno sottolineato che nelle prime fasi si concentreranno in particolare sulle richieste di imprese che hanno dovuto sospendere le loro attività a causa delle disposizioni governative in reazione all’epidemia di coronavirus. Gli imprenditori notificheranno la loro situazione con una dichiarazione giurata. Le banche prevedono di erogare prestiti per un totale di circa 50 milioni di euro.

Queste le ai finanziamenti di SZRB ed Eximbanka:

– l’importo del credito non può superare il 50% del fatturato del 2019

– le PMI devono svolgere almeno un’attività per almeno uno o due esercizi contabili

– SZRB fornirà prestiti da € 10.000 a € 350.000 ed Eximbanka da € 100.000 a € 500.000

– la durata del prestito è di 3 anni

– il differimento del rimborso del capitale e degli interessi sarà di 1 anno e il prestito sarà rimborsato nei restanti 24 mesi

– l’importo della garanzia individuale pari all’80% del saldo del capitale del prestito

– il tasso di interesse del prestito sarà del 4,00% p. a. come tasso fisso per l’intera durata del prestito

– l’intero tasso di interesse sarà abbuonato (ossia sarà un prestito senza interessi, a condizioni)

– l’azzeramento del tasso di interesse avverrà solo dopo la scadenza del differimento di un anno del prestito se la PMI:

1. mantiene i posti di lavoro durante questo periodo di un anno

2. dopo il differimento del prestito di quest’anno, non vi saranno debiti scaduti per più di un mese sui contributi sociali e sanitari

(Red)

Foto cc by