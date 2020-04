Consegnati alla Protezione civile gli aiuti umanitari inviati dalla Slovacchia all’Italia

Materiale sanitario è arrivato ieri pomeriggio all’aeroporto di Pratica di Mare, vicino a Roma, con un aereo speciale del governo della Repubblica Slovacca. Il carico, 300.000 mascherine chirurgiche e 500 litri di liquido disinfettante concentrato, che diluiti diventano 5mila, faceva parte di un contributo di aiuti umanitari per il contrasto all’epidemia del COVID-19 deciso dal governo della Repubblica Slovacca per la Repubblica Italiana.

Ad attendere l’aereo all’atterraggio l’Ambasciatore slovacco in Italia Ján Šoth, che ha consegnato simbolicamente il materiale ai rappresentanti della Protezione Civile italiana.

Secondo il ministro slovacco degli Affari Esteri ed Europei Ivan Korčok, l’Italia non ha nessuna responsabilità per questa situazione e gli aiuti slovacchi sono un segno della solidarietà e appartenenza europea della Repubblica Slovacca. «Nel momento in cui il virus è apparso in Italia, non avevamo a disposizione molte informazioni sull’andamento dell’epidemia», ha detto Korčok, informazioni che sono poi principalmente «arrivate anche grazie all’impegno dell’Italia nella lotta contro il virus».

Ieri all’aeroporto di Bratislava, presenti l’ambasciatore Meucci, il ministro di essere «lieto che siamo riusciti a implementare rapidamente questo aiuto umanitario per l’Italia. È stato approvato dal governo meno di una settimana fa e grazie all’eccellente coordinamento con i ministeri degli Interni e della Salute l’abbiamo rapidamente portato a termine». Il contributo slovacco, che come ha mostrato lo stesso capo della diplomazia ha un valore di 315mila euro, è stato approvato dal consiglio dei ministri la scorsa settimana su proposta del ministero degli Esteri, in risposta a una richiesta ufficiale da parte del governo italiano. Si tratta di un momento difficile per tutti, compresa la Slovacchia, ha sottolineato il ministro, ma gli aiuti per l’Italia sono stati decisi in modo da «non compromettere la disponibilità della Slovacchia dei materiali per combattere la diffusione del virus».

L’assistenza umanitaria all’Italia è stata strettamente coordinata con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), fulcro del meccanismo di protezione civile dell’UE, e al Centro di coordinamento della risposta alle catastrofi euro-atlantiche della NATO (EADRCC). L’UE coprirà parte delle spese relative al trasporto.

