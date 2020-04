Forze armate, nuovo centro di coordinamento per operazioni anti-Covid

Le Forze armate slovacche attiveranno un Centro operativo congiunto per coordinare l’operazione Corona, con l’obiettivo di semplificare lo spiegamento delle forze e delle risorse delle Forze armate e aumentare la capacità di risposta rapida ai requisiti del governo, dell’unità centrale di gestione delle crisi e del gruppo permanente di crisi. «La mia intenzione è fornire un comando unificato e coordinato alle forze schierate nelle operazioni che abbiamo condotto dall’inizio dello stato di emergenza», ha dichiarato il generale Daniel Zmeko, capo di stato maggiore generale.

L’operazione Corona comporta l’attivazione del centro per il coordinamento di tutte le operazioni e attività in corso, come la messa in sicurezza degli insediamenti rom in quarantena, il trasporto su tutto il territorio nazionale di persone e merci.

Attualmente sono schierati nelle operazioni di reazione all’epidemia di coronavirus 869 soldati. Nell’operazione Carosello, che riguarda le attività presso gli insediamenti rom, i militari hanno finora eseguito 4.998 tamponi, di cui 266 fatti ieri in 10 località. Inoltre, i soldati svolgono compiti di pattugliamento e controllo in 36 valichi di frontiera e in 24 pattuglie congiunte con il corpo di polizia. Personale medico e non medico dell’esercito stanno fornendo assistenza in 24 ospedali e 12 aree di quarantena.

(Red)

Foto FB/OSSR