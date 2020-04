COVID-19: in Slovacchia altri 26 nuovi casi, un nuovo decesso

Con ieri la Slovacchia ha raggiunto un totale di di positività al COVID-19, 26 nuovi contagiati registrati solo lunedì su 2.694 tamponi naso-fairingei sottoposti a test. Il giorno prima le diagnosi coronavirus erano state 72, su 3.323 tamponi analizzati. Il conteggio dei test arriva così a 49.428 dall’inizio dell’emergenza, in media 41,2 test per ogni infetto. Il numero dei pazienti tuttora positivi è intanto salito a 934, 25 in più di ieri.

Per quanto riguarda i nuovi casi, otto sono stati trovati in centri di quarantena. Quattordici dei 26 nuovi casi sono residenti nel distretto di Prievidza (regione di Trenčín). La persona più giovane che si è dimostrata positiva lunedì ha solo un anno, la più anziana ha 83 anni.

Sono 207 le persone ricoverate in ospedale, di cui 82 con diagnosi di coronavirus confermata, mentre altre 125 stanno aspettando i risultati dei loro test. Sette pazienti sono stati collocati in reparti di terapia intensiva, uno dei quali necessita di ventilazione polmonare.

Il numero di guariti è arrivato a 258 persone: 61 erano state curate in ospedale e 197 in isolamento fiduciario domestico. E intanto cresce a 14 il conto amaro dei decessi. L’ultimo è un altro anziano già ospite della casa di riposo di Pezinok, che ora conta nove ospiti deceduti, spirato all’Ospedale universitario di Bratislava.

La maggior parte dei pazienti malati di COVID-19 si trova nella regione di Bratislava, 404 fino a lunedì, seguita dalla regione di Košice (177) e da quella di Prešov (105). Dei 125 casi di infezione registrati nei centri di quarantena gestiti dal ministero degli Interni, 92 sono a Bratislava e 21 a Gabčíkovo. Il distretto più colpito è quello della capitale Bratislava con 287 casi (è un conteggio complessivo di tutti i cinque distretti della città metropolitana), seguono Pezinok (90), Martin (74), Spišská Nová Ves (49) e Košice (48).

(Red)

Illustr. geralt CC0