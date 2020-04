Tenta di fuggire da una struttura di quarantena obbligatoria, rischia fino a due anni

Un uomo che era stato messo in quarantena obbligatoria nella struttura statale di Gabčíkovo a una mezz’ora da Bratislava ha recentemente relativa alla quarantena. Arrestato e accusato di violazione degli obblighi durante una situazione di emergenza, rischia la galera per un massimo di due anni.

L’uomo, un nativo di Prešov di 39 anni, avrebbe dovuto rimanere nel centro fino a che gli fosse fatto il tampone per il COVID-19 e avesse ricevuto esito negativo, come previsto dalle normative in vigore dal 6 aprile. Secondo la polizia, che sorveglia la struttura nelle ventiquattr’ore, il soggetto aveva espresso critiche e malcontento fin dall’inizio della sua permanenza, e incitava gli altri residenti a disobbedire alle regole. Sabato 18 aprile l’uomo ha lasciato senza mascherina la sua stanza d’isolamento, in barba alle disposizioni, e ha cercato di uscire dal perimetro della struttura. Ha volutamente aggredito e «insultato volgarmente il personale e gli agenti di polizia intervenuti, mettendo in pericolo la loro salute con il suo comportamento», ha dichiarato la polizia.

(Red)

Foto cc by