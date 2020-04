Casting per cortometraggio, si cercano slovacchi che vivono in Italia

Sono aperte le selezioni per alcune figure per la realizzazione di un cortometraggio prodotto da Pathos Film. La realizzazione del corto è prevista nel mese di giugno a Roma e dintorni, e si tratta di un impegno di 2-3 giornate. Le figure ricercate, che dovranno inviare le proprie candidature entro il 10 maggio, sono tre: un uomo di 35-45 anni, una donna di 30-40 e un bambino di 7-12 anni, e non è necessario che abbiano già recitato.

Qui il dettaglio:

UOMO, 35-45 anni scenici, di origini e con tratti slovacchi o nazioni circostanti. Deve saper parlare la sua lingua d’origine e qualche parola d’italiano.

DONNA, 30-40 anni scenici, di origini e con tratti slovacchi o nazioni circostanti. Deve saper parlare la sua lingua d’origine e qualche parola d’italiano.

BAMBINO, 7-12 anni scenici, di origini slovacche. Verranno considerati anche bambini italiani, ma con tratti somatici simili slovacchi.

Ai candidati è richiesto l’invio dei propri dati (età, altezza, taglia, ecc.), dei propri contatti (telefono e email), di almeno una foto in primo piano e una foto a figura intera. Sono accettati in aggiunta anche link video in caso di precedenti esperienze.

Il casting è aperto anche a non attori .

Inviare la propria candidatura entro il 10 maggio esclusivamente a pathosfilmcasting@gmail.com. Indicare nell’oggetto della mail: GIUGNO.

Le candidature che non rispetteranno questi requisiti non saranno prese in considerazione.

Illustr. geralt CC0