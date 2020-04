Disoccupazione in Slovacchia al 5,19% nel mese di marzo

Il tasso di disoccupazione registrato in Slovacchia si è attestato al 5,19% a marzo, in aumento di 0,16 punti percentuali su base mensile e di 0,14 punti su base annua. dal Centro per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia (UPSVaR) indicano che il numero di persone in cerca di un lavoro e in grado di iniziare immediatamente a lavorare è salito rispetto al marzo 2019 del 3,65% a 142.993 persone, quasi il 3% in più anche su base mensile. Alla fine di marzo c’erano 84.674 posti di lavoro disponibili, 6.094 in meno in confronto a febbraio. Il maggior numero di loro era nella regione di Bratislava (24.251), pari al 28,64% del totale. La regione di Košice aveva il numero più basso di posti di lavoro disponibili, 4.866 ovvero il 5,75% del totale.

Il più alto tasso di disoccupazione è stato registrato nella regione di Prešov (8,7%). Il distretto con la disoccupazione più alta è stato Rimavská Sobota (regione di Banská Bystrica), dove il 16,19% delle persone sono senza lavoro. Il tasso più basso risulta essere nel distretto di Trenčín, solo il 2,08%. Il tasso di disoccupazione in Slovacchia calcolato sul numero totale di persone in cerca di lavoro ha raggiunto il 6,21% a marzo, una percentuale in aumento dello 0,08% in termini mensili.

(Red)

Illustr. aroblesgalit CC0