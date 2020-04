Sondaggi politici: confermati di massima i risultati delle elezioni

Secondo due sondaggi di opinione usciti tra ieri e oggi, a un mese dalla nomina del governo gli elettori confermano a grandi lineee il consenso dato ai partiti nel voto del 29 febbraio scorso. Entrambe le indagini sono state realizzate nei giorni scorsi.

Il , condotto dall’agenzia Focus per conto di TV Markiza e pubblicato, vede la vittoria del principale partito della coalizione al governo OĽaNO con il 24,4% dei voti (aveva ricevuto il 25,02% un mese e mezzo fa), seguito dai socialdemocratici di Smer-SD con il 21,8% (ex 18,29%) e Sme Rodina (Siamo una famiglia) con l’11,5% (ex 8,24%). Al quarto posto si posizionerebbe l’ĽSNS al 9,2% (ex 7,97%), seguito dalla coalizione Progressive Slovakia (PS) – Spolu con il 7,6% e Libertà e Solidarietà (SaS) al 6,8%. Za Ľudí, che oggi è parte della coalizione di maggioranza, scende al 3,2% (ex 5,77%), valore sotto la soglia di sbarramento. Anche i cristiano-democratici di KDH non riescono a risalire (4,5%) e oblio praticamente totale per i due ex alleati di Smer nella scorsa legislatura: Most-Hid ha inchiodato all’1,8% e il Partito nazionale slovacco (SNS) all’1,6%, risultati anche peggiori della sorte toccata loro il 29 febbraio.

Un uscito oggi su Nový Čas, a cura dell’agenzia AKO, decreta anche in questo caso vincente il primo partito della coalizione al governo OĽaNO, con una percentuale ancora più generosa, del 29,9%. Segue il partito Smer-SD, oggi all’opposizione, con il 18,3% e il secondo partito di governo Sme Rodina con il 10%. I liberali di SaS sono al quarto posto con il 9,7%, seguiti dalla coalizione non parlamentare Progresívne Slovensko-Spolu al 6,5% e dal partito di estrema ĽSNS con il 6,4% dei voti. Anche in questo caso il partito fondato dall’ex presidente Kiska, Za Ľudí (Per il popolo), viene affossato al 3%.

