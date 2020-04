Dalla Slovacchia è partito oggi aereo di aiuti sanitari all’Italia

Riceviamo dall’Ambasciata d’Italia a Bratislava:

Oggi 20 aprile è partito da Bratislava un aereo con un carico di materiale sanitario donato dal governo slovacco all’Italia quale aiuto nella lotta contro il Coronavirus. L’invio degli aiuti per un valore di 316.000 Euro (300 mila mascherine chirurgiche e 500 litri di concentrato disinfettante) è stato organizzato su iniziativa del ministero dell’Interno e del ministero degli Esteri slovacco.

Presente all’aeroporto di Bratislava, al momento della partenza, l’Ambasciatore d’Italia in Slovacchia Gabriele Meucci, insieme al ministro degli Esteri Ivan Korčok e al ministro dell’Interno Roman Mikulec. «Rivolgo alle autorità slovacche il più sentito ringraziamento, a nome del governo Italiano, per un gesto che testimonia ancora una volta la profondità dell’amicizia e della vicinanza dei nostri due Paesi. In questo momento di difficoltà in Europa, si tratta di un gesto che mette le basi per un futuro migliore», ha dichiarato l’Ambasciatore Meucci.